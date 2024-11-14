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Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество - РИА Новости, 14.11.2024
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10:14 14.11.2024 (обновлено: 15:29 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kuzbass-1983673764.html
Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество
Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество - РИА Новости, 14.11.2024
Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество
Бывший замгубернатора Кузбасса, которого обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей, пойдет под суд, следует из сообщения пресс-службы следственного... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:14
2024-11-14T15:29
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Бывший замгубернатора Кузбасса, которого обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей, пойдет под суд, следует из сообщения пресс-службы следственного управления СК по Кемеровской области. Ранее управление сообщало, что бывший заместитель губернатора Кемеровской области по строительству обвиняется в посредничестве во взяточничестве на сумму 7 миллионов рублей, он арестован. Ведомство не называло имени фигуранта, но информированный источник сообщал РИА Новости, что речь шла о бывшем замгубернатора по строительству Эдуарде Балабане. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, действия фигуранта были переквалифицированы. "По версии следствия, не позднее февраля 2022 года, желая обогатиться, фигурант, заведомо не намереваясь действовать в интересах обратившегося к нему за помощью знакомого, сообщил ему недостоверные сведения о том, что за денежное вознаграждение в размере 7 000 000 рублей может оказать содействие в достижении договоренности с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2022 года передал фигуранту денежные средства в указанном размере для дальнейшей передачи должностному лицу. Не имея реальной возможности выполнить обещанное, полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ. В квартире обвиняемого и по месту его работы проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги на общую сумму около 7 миллионов рублей. Во время предварительного расследования фигурант находился под домашним арестом. Со следствием обвиняемый сотрудничал и вину признал. "Следственными органами собрана убедительная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в управлении. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело будет рассматривать Заводский районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Руководитель управления капитального строительства Кемеровской области (ГП КО "ГлавУКС") Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя губернатора региона по строительству, где проработал до августа 2014 года. После ухода с должности замгубернатора в отношении Балабана было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по словам Балабана, было закрыто. В 2018 году Балабан выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах он не участвовал. Как следует из открытых источников, в данное время Балабан занимает пост генерального директора ООО "Ресурсинвесттрейд", которое занимается торговлей твердым топливом.
https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество

СК: экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество на семь млн рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Бывший замгубернатора Кузбасса, которого обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей, пойдет под суд, следует из сообщения пресс-службы следственного управления СК по Кемеровской области.
Ранее управление сообщало, что бывший заместитель губернатора Кемеровской области по строительству обвиняется в посредничестве во взяточничестве на сумму 7 миллионов рублей, он арестован. Ведомство не называло имени фигуранта, но информированный источник сообщал РИА Новости, что речь шла о бывшем замгубернатора по строительству Эдуарде Балабане.
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Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, действия фигуранта были переквалифицированы.
"По версии следствия, не позднее февраля 2022 года, желая обогатиться, фигурант, заведомо не намереваясь действовать в интересах обратившегося к нему за помощью знакомого, сообщил ему недостоверные сведения о том, что за денежное вознаграждение в размере 7 000 000 рублей может оказать содействие в достижении договоренности с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2022 года передал фигуранту денежные средства в указанном размере для дальнейшей передачи должностному лицу. Не имея реальной возможности выполнить обещанное, полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ.
В квартире обвиняемого и по месту его работы проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги на общую сумму около 7 миллионов рублей. Во время предварительного расследования фигурант находился под домашним арестом. Со следствием обвиняемый сотрудничал и вину признал.
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"Следственными органами собрана убедительная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в управлении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело будет рассматривать Заводский районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Руководитель управления капитального строительства Кемеровской области (ГП КО "ГлавУКС") Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя губернатора региона по строительству, где проработал до августа 2014 года. После ухода с должности замгубернатора в отношении Балабана было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по словам Балабана, было закрыто. В 2018 году Балабан выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах он не участвовал.
Как следует из открытых источников, в данное время Балабан занимает пост генерального директора ООО "Ресурсинвесттрейд", которое занимается торговлей твердым топливом.
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