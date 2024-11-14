https://ria.ru/20241114/kuzbass-1983673764.html

Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество

Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество - РИА Новости, 14.11.2024

Экс-замгубернатора Кузбасса будут судить за мошенничество

Бывший замгубернатора Кузбасса, которого обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей, пойдет под суд, следует из сообщения пресс-службы следственного... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:14

2024-11-14T10:14

2024-11-14T15:29

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КЕМЕРОВО, 14 ноя – РИА Новости. Бывший замгубернатора Кузбасса, которого обвиняют в мошенничестве на 7 миллионов рублей, пойдет под суд, следует из сообщения пресс-службы следственного управления СК по Кемеровской области. Ранее управление сообщало, что бывший заместитель губернатора Кемеровской области по строительству обвиняется в посредничестве во взяточничестве на сумму 7 миллионов рублей, он арестован. Ведомство не называло имени фигуранта, но информированный источник сообщал РИА Новости, что речь шла о бывшем замгубернатора по строительству Эдуарде Балабане. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, действия фигуранта были переквалифицированы. "По версии следствия, не позднее февраля 2022 года, желая обогатиться, фигурант, заведомо не намереваясь действовать в интересах обратившегося к нему за помощью знакомого, сообщил ему недостоверные сведения о том, что за денежное вознаграждение в размере 7 000 000 рублей может оказать содействие в достижении договоренности с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2022 года передал фигуранту денежные средства в указанном размере для дальнейшей передачи должностному лицу. Не имея реальной возможности выполнить обещанное, полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками региональных управлений СК и ФСБ. В квартире обвиняемого и по месту его работы проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги на общую сумму около 7 миллионов рублей. Во время предварительного расследования фигурант находился под домашним арестом. Со следствием обвиняемый сотрудничал и вину признал. "Следственными органами собрана убедительная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в управлении. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело будет рассматривать Заводский районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Руководитель управления капитального строительства Кемеровской области (ГП КО "ГлавУКС") Эдуард Балабан в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя губернатора региона по строительству, где проработал до августа 2014 года. После ухода с должности замгубернатора в отношении Балабана было возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств, которое, по словам Балабана, было закрыто. В 2018 году Балабан выдвигал свою кандидатуру на должность губернатора Кемеровской области, однако в выборах он не участвовал. Как следует из открытых источников, в данное время Балабан занимает пост генерального директора ООО "Ресурсинвесттрейд", которое занимается торговлей твердым топливом.

https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html

https://ria.ru/20241113/pashaev-1983612647.html

https://ria.ru/20241113/shamarin-1983459611.html

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кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)