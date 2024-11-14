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В Крыму начали разбор рухнувшего моста - РИА Новости, 14.11.2024
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08:35 14.11.2024 (обновлено: 10:07 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/krym-1983655894.html
В Крыму начали разбор рухнувшего моста
В Крыму начали разбор рухнувшего моста - РИА Новости, 14.11.2024
В Крыму начали разбор рухнувшего моста
В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:35
2024-11-14T10:07
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. &quot;Разбором рухнувшего моста занимаются специальные службы. Работы ведутся&quot;, — сказали в министерстве.При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков уточнил, что расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста уже заканчивается. По его словам, движение пригородных поездов возобновится в 11:00 мск.Накануне МЧС сообщило, что между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, повредилось дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму начали разбор рухнувшего моста

МЧС: спецслужбы приступили к разбору рухнувшего на севере Крыма моста

© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымОбрушившийся мост в Джанкойском районе Крыма
Обрушившийся мост в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.
«

"Разбором рухнувшего моста занимаются специальные службы. Работы ведутся", — сказали в министерстве.

МЧС на месте обрушения моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Крыму госпитализировали одного из пострадавших при обрушении моста
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При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков уточнил, что расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста уже заканчивается. По его словам, движение пригородных поездов возобновится в 11:00 мск.
Накануне МЧС сообщило, что между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, повредилось дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.
Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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