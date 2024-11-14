https://ria.ru/20241114/krym-1983655894.html
В Крыму начали разбор рухнувшего моста
В Крыму начали разбор рухнувшего моста - РИА Новости, 14.11.2024
В Крыму начали разбор рухнувшего моста
В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:35
2024-11-14T08:35
2024-11-14T10:07
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. "Разбором рухнувшего моста занимаются специальные службы. Работы ведутся", — сказали в министерстве.При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков уточнил, что расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста уже заканчивается. По его словам, движение пригородных поездов возобновится в 11:00 мск.Накануне МЧС сообщило, что между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, повредилось дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html
https://ria.ru/20240911/drezden-1971976942.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму начали разбор рухнувшего моста
МЧС: спецслужбы приступили к разбору рухнувшего на севере Крыма моста