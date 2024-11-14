https://ria.ru/20241114/krym-1983655894.html

В Крыму начали разбор рухнувшего моста

В Крыму начали разбор рухнувшего моста - РИА Новости, 14.11.2024

В Крыму начали разбор рухнувшего моста

В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:35

2024-11-14T08:35

2024-11-14T10:07

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. В Крыму приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере полуострова, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. "Разбором рухнувшего моста занимаются специальные службы. Работы ведутся", — сказали в министерстве.При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков уточнил, что расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста уже заканчивается. По его словам, движение пригородных поездов возобновится в 11:00 мск.Накануне МЧС сообщило, что между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомобильный мост. Два человека пострадали, повредилось дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для проезда автомобилей составили схему объезда.Как уточнили в СК, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, ведомство начало проверку.

https://ria.ru/20241113/krym-1983630672.html

https://ria.ru/20240911/drezden-1971976942.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)