https://ria.ru/20241114/krizis-1983762159.html

В США раскрыли главную трагедию Украины

В США раскрыли главную трагедию Украины - РИА Новости, 14.11.2024

В США раскрыли главную трагедию Украины

Демографический кризис на Украине ставит под сомнение ее существование как государства, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:49

2024-11-14T15:49

2024-11-14T15:52

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Демографический кризис на Украине ставит под сомнение ее существование как государства, пишет Responsible Statecraft."Чем глубже демографический кризис на Украине из-за ее продолжающегося конфликта с Россией, тем больше вопросов вызывает ее жизнеспособность как государства в долгосрочной перспективе. <…> Американская поддержка может принести ВСУ больше денег или лучшее оружие, но она не в состоянии произвести больше украинцев, которых можно бросить в бой", - говорится в материале.Подчеркивается, что Украина потеряла население не только из-за жесткой политики мобилизации, но и из-за огромной эмиграции населения, покинувшего страну по разным причинам. Правительство Украины столкнулось с дилеммой, когда призыв как молодых, так и взрослых мужчин будет иметь серьезные последствия для будущего страны, отмечается в статье.Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html

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