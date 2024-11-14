В США раскрыли главную трагедию Украины
RS: демографический кризис угрожает существованию Украины
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Демографический кризис на Украине ставит под сомнение ее существование как государства, пишет Responsible Statecraft.
"Чем глубже демографический кризис на Украине из-за ее продолжающегося конфликта с Россией, тем больше вопросов вызывает ее жизнеспособность как государства в долгосрочной перспективе. <…> Американская поддержка может принести ВСУ больше денег или лучшее оружие, но она не в состоянии произвести больше украинцев, которых можно бросить в бой", - говорится в материале.
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Подчеркивается, что Украина потеряла население не только из-за жесткой политики мобилизации, но и из-за огромной эмиграции населения, покинувшего страну по разным причинам. Правительство Украины столкнулось с дилеммой, когда призыв как молодых, так и взрослых мужчин будет иметь серьезные последствия для будущего страны, отмечается в статье.
Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.
По оценке директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.