https://ria.ru/20241114/konkurs-1983638738.html

В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года"

В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года" - РИА Новости, 14.11.2024

В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года"

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T01:12

2024-11-14T01:12

2024-11-14T01:12

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яна лантратова

госдума рф

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать конкурс в сфере просвещения "Лучшая образовательная практика года", который будет направлен на поддержку лучших образовательных практик, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается создать… конкурс в сфере просвещения — "Лучшая образовательная практика года", направленный на выявление и поддержку лучших образовательных практик, способствующих повышению качества образования и воспитания учащихся", - сказано в документе. В рамках такого конкурса предлагается установить такие номинации как: "Лучшая практика в начальном общем образовании", "Лучшая практика в среднем общем образовании" и "Инновации в дополнительном образовании". Кроме того, уточняется, что критериями оценки могут стать такие параметры, как новизна образовательной практики, оригинальность предложенных методов и уникальность подходов, масштабируемость и возможность применения практики в других регионах, практическая значимость, а именно оценка влияния практики на успеваемость и социальное развитие учащихся, ресурсоемкость практики, её соответствие образовательным стандартам и возможность интеграции современных технологий, а также важными критериями могут быть методическая обоснованность и практическая применимость представленного опыта. "Ожидается, что введение данного конкурса окажет позитивное влияние на образовательную систему России. Конкурс поможет улучшить качество образования, мотивировать педагогов к постоянному развитию и внедрению передовых методик, а также создать условия для равномерного повышения уровня образования в регионах", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html

https://ria.ru/20241016/pakistan-1978349401.html

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россия, яна лантратова, госдума рф, сергей кравцов, общество