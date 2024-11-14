https://ria.ru/20241114/konkurs-1983638738.html
В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года"
В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года" - РИА Новости, 14.11.2024
В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года"
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T01:12
2024-11-14T01:12
2024-11-14T01:12
россия
яна лантратова
госдума рф
сергей кравцов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать конкурс в сфере просвещения "Лучшая образовательная практика года", который будет направлен на поддержку лучших образовательных практик, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается создать… конкурс в сфере просвещения — "Лучшая образовательная практика года", направленный на выявление и поддержку лучших образовательных практик, способствующих повышению качества образования и воспитания учащихся", - сказано в документе. В рамках такого конкурса предлагается установить такие номинации как: "Лучшая практика в начальном общем образовании", "Лучшая практика в среднем общем образовании" и "Инновации в дополнительном образовании". Кроме того, уточняется, что критериями оценки могут стать такие параметры, как новизна образовательной практики, оригинальность предложенных методов и уникальность подходов, масштабируемость и возможность применения практики в других регионах, практическая значимость, а именно оценка влияния практики на успеваемость и социальное развитие учащихся, ресурсоемкость практики, её соответствие образовательным стандартам и возможность интеграции современных технологий, а также важными критериями могут быть методическая обоснованность и практическая применимость представленного опыта. "Ожидается, что введение данного конкурса окажет позитивное влияние на образовательную систему России. Конкурс поможет улучшить качество образования, мотивировать педагогов к постоянному развитию и внедрению передовых методик, а также создать условия для равномерного повышения уровня образования в регионах", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html
https://ria.ru/20241016/pakistan-1978349401.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яна лантратова, госдума рф, сергей кравцов, общество
Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Сергей Кравцов, Общество
В Госдуме предложили создать конкурс "Лучшая образовательная практика года"
Лантратова предложила создать конкурс "Лучшая образовательная практика года"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать конкурс в сфере просвещения "Лучшая образовательная практика года", который будет направлен на поддержку лучших образовательных практик, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается создать… конкурс в сфере просвещения — "Лучшая образовательная практика года", направленный на выявление и поддержку лучших образовательных практик, способствующих повышению качества образования и воспитания учащихся", - сказано в документе.
В рамках такого конкурса предлагается установить такие номинации как: "Лучшая практика в начальном общем образовании", "Лучшая практика в среднем общем образовании" и "Инновации в дополнительном образовании".
Кроме того, уточняется, что критериями оценки могут стать такие параметры, как новизна образовательной практики, оригинальность предложенных методов и уникальность подходов, масштабируемость и возможность применения практики в других регионах, практическая значимость, а именно оценка влияния практики на успеваемость и социальное развитие учащихся, ресурсоемкость практики, её соответствие образовательным стандартам и возможность интеграции современных технологий, а также важными критериями могут быть методическая обоснованность и практическая применимость представленного опыта.
"Ожидается, что введение данного конкурса окажет позитивное влияние на образовательную систему России
. Конкурс поможет улучшить качество образования, мотивировать педагогов к постоянному развитию и внедрению передовых методик, а также создать условия для равномерного повышения уровня образования в регионах", - отмечается в документе.