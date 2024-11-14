https://ria.ru/20241114/konflikt-1983774118.html

Участник СВО отказался от помощи после конфликта с таксистом в Подмосковье

Участник СВО отказался от помощи после конфликта с таксистом в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024

Участник СВО отказался от помощи после конфликта с таксистом в Подмосковье

Участник СВО, у которого случился конфликт с водителем такси в Подмосковье, отказался от помощи и госпитализации и сейчас находится у родственников, сообщили... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:27

2024-11-14T16:27

2024-11-14T16:27

происшествия

солнечногорск

московская область (подмосковье)

волгоград

шереметьево (аэропорт)

московский комсомолец

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Участник СВО, у которого случился конфликт с водителем такси в Подмосковье, отказался от помощи и госпитализации и сейчас находится у родственников, сообщили РИА Новости в администрации Солнечногорского городского округа. "Как только стало известно о ситуации, представители администрации городского округа Солнечногорск связались с пострадавшим и уточнили, требуется ли ему какая-либо помощь. Молодой человек от помощи и госпитализации отказался и пояснил, что конфликт с водителем такси возник, когда он направлялся в сторону аэропорта "Шереметьево". Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в администрации, молодой человек находится у родственников в одном из населенных пунктов Солнечногорска и в ближайшее время отправится на запланированную госпитализацию в Волгоград. РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов. "Московский комсомолец" ранее писал, что таксист, разругавшись с пассажиром, якобы выкинул получившего увечья в зоне СВО военного из машины и уехал.

https://ria.ru/20240212/konflikt-1926898224.html

https://ria.ru/20240604/delo-1950310176.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), волгоград, шереметьево (аэропорт), московский комсомолец