https://ria.ru/20241114/kndr-1983755165.html
В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР
В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР - РИА Новости, 14.11.2024
В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР
Парламент Южной Кореи внес изменения в местное законодательство, чтобы дать возможность выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от падения шаров с... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:20
2024-11-14T15:20
2024-11-14T15:20
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Парламент Южной Кореи внес изменения в местное законодательство, чтобы дать возможность выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от падения шаров с прикрепленными к ним пакетами с мусором, которые запускаются из КНДР, сообщило агентство Рёнхап. "Национальное собрание в ходе пленарного заседания 14 ноября поддержало законопроект, вносящий изменения в Базовый закон о гражданской обороне, который дает правительству возможность компенсировать ущерб от вреда, наносимого противником, даже если он не достигает уровня ситуаций, требующих гражданской обороны", - пишет агентство. Как поясняет Рёнхап, под ситуациями, требующими гражданской обороны, в законе сейчас понимаются военное время, военные инциденты или соответствующие им чрезвычайные ситуации, а также ситуации, требующие комплексной обороны с задействованием всех органов власти и гражданских лиц и катастрофы национального масштаба. Законопроект дает возможность государству или местным органам власти полностью или частично компенсировать ущерб, нанесенный прямыми вредоносными действиями противника, в результате которых страдают жизнь, здоровье или имущество граждан и организаций. Список таких действий предстоит определить в президентском указе, но, как указывает агентство, изменения в закон изначально вносились в парламент с целью компенсации убытков граждан, пострадавших от северокорейских шаров с мусором Изменения вступят в силу спустя полгода, и будут применяться ко всем инцидентам, начиная с 28 мая нынешнего года, когда КНДР начала массовую отправку шаров. С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, которые активисты с Юга отправляют через границу, тоже на воздушных шарах. В ответ на запуски шаров КНДР южнокорейские военные с июля ежедневно транслируют антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы. При этом они воздерживаются от сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.
https://ria.ru/20240919/renkhap-1973550459.html
https://ria.ru/20241002/seul-1975914865.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР
В Южной Корее будут компенсировать гражданам ущерб от шаров с мусором из КНДР
СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости.
Парламент Южной Кореи внес изменения в местное законодательство, чтобы дать возможность выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от падения шаров с прикрепленными к ним пакетами с мусором, которые запускаются из КНДР, сообщило агентство Рёнхап
.
"Национальное собрание в ходе пленарного заседания 14 ноября поддержало законопроект, вносящий изменения в Базовый закон о гражданской обороне, который дает правительству возможность компенсировать ущерб от вреда, наносимого противником, даже если он не достигает уровня ситуаций, требующих гражданской обороны", - пишет агентство.
Как поясняет Рёнхап, под ситуациями, требующими гражданской обороны, в законе сейчас понимаются военное время, военные инциденты или соответствующие им чрезвычайные ситуации, а также ситуации, требующие комплексной обороны с задействованием всех органов власти и гражданских лиц и катастрофы национального масштаба.
Законопроект дает возможность государству или местным органам власти полностью или частично компенсировать ущерб, нанесенный прямыми вредоносными действиями противника, в результате которых страдают жизнь, здоровье или имущество граждан и организаций. Список таких действий предстоит определить в президентском указе, но, как указывает агентство, изменения в закон изначально вносились в парламент с целью компенсации убытков граждан, пострадавших от северокорейских шаров с мусором Изменения вступят в силу спустя полгода, и будут применяться ко всем инцидентам, начиная с 28 мая нынешнего года, когда КНДР начала массовую отправку шаров.
С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, которые активисты с Юга отправляют через границу, тоже на воздушных шарах.
В ответ на запуски шаров КНДР южнокорейские военные с июля ежедневно транслируют антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы. При этом они воздерживаются от сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.