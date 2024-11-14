https://ria.ru/20241114/kndr-1983755165.html

В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР

В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР - РИА Новости, 14.11.2024

В Южной Корее будут компенсировать ущерб от шаров с мусором из КНДР

Парламент Южной Кореи внес изменения в местное законодательство, чтобы дать возможность выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от падения шаров с... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:20

2024-11-14T15:20

2024-11-14T15:20

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Парламент Южной Кореи внес изменения в местное законодательство, чтобы дать возможность выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от падения шаров с прикрепленными к ним пакетами с мусором, которые запускаются из КНДР, сообщило агентство Рёнхап. "Национальное собрание в ходе пленарного заседания 14 ноября поддержало законопроект, вносящий изменения в Базовый закон о гражданской обороне, который дает правительству возможность компенсировать ущерб от вреда, наносимого противником, даже если он не достигает уровня ситуаций, требующих гражданской обороны", - пишет агентство. Как поясняет Рёнхап, под ситуациями, требующими гражданской обороны, в законе сейчас понимаются военное время, военные инциденты или соответствующие им чрезвычайные ситуации, а также ситуации, требующие комплексной обороны с задействованием всех органов власти и гражданских лиц и катастрофы национального масштаба. Законопроект дает возможность государству или местным органам власти полностью или частично компенсировать ущерб, нанесенный прямыми вредоносными действиями противника, в результате которых страдают жизнь, здоровье или имущество граждан и организаций. Список таких действий предстоит определить в президентском указе, но, как указывает агентство, изменения в закон изначально вносились в парламент с целью компенсации убытков граждан, пострадавших от северокорейских шаров с мусором Изменения вступят в силу спустя полгода, и будут применяться ко всем инцидентам, начиная с 28 мая нынешнего года, когда КНДР начала массовую отправку шаров. С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, которые активисты с Юга отправляют через границу, тоже на воздушных шарах. В ответ на запуски шаров КНДР южнокорейские военные с июля ежедневно транслируют антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы. При этом они воздерживаются от сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.

https://ria.ru/20240919/renkhap-1973550459.html

https://ria.ru/20241002/seul-1975914865.html

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)