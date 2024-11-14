https://ria.ru/20241114/kitay-1983697932.html
Министр посольства Китая в России рассказал о связях двух стран
Министр посольства Китая в России рассказал о связях двух стран - РИА Новости, 14.11.2024
Министр посольства Китая в России рассказал о связях двух стран
Я верю, что региональное сотрудничество между Россией и Китаем вырастет из ростка в цветущую ветвь, сказал на торжественной церемонии открытия 2-го... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:46
2024-11-14T11:46
2024-11-14T13:18
китай
си цзиньпин
брикс
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форум "россия-китай 2024" казань
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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Я верю, что региональное сотрудничество между Россией и Китаем вырастет из ростка в цветущую ветвь, сказал на торжественной церемонии открытия 2-го Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" полномочный министр посольства КНР в России Лю Цзюнь. Масштабное событие в сфере российско-китайского сотрудничества проходит в столице Татарстана с 13 по 15 ноября. Оно вмещает в себя бизнес-форум Russia China Expo, обширную деловую программу, церемонии подписания соглашений о российско-китайском сотрудничестве в разных областях и дискуссии на площадке МВЦ "Казань Экспо". Гостей форума ждет также насыщенная культурная программа. "В этом году исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством и личным контролем председателя КНР Си Цзиньпиня и президента России Владимира Путина отношения между нашими странами становятся все более зрелыми, прочными и глубокими. Они переживают свой лучший период в истории. С начала этого года обмены на высоком уровне между нашими странами происходят регулярно. Не так давно председатель КНР Си Цзиньпинь принял участие в 16-й встрече лидеров стран БРИКС и выдвинул предложение Китая о содействии высокому развитию большого партнерства БРИКС", - напомнил Лю Цзюнь, выступая на открытии форума "Ростки". Он отметил, что Россия и Китай активно взаимодействуют во всех сферах экономики и гуманитарных областях. "Агрономическое сотрудничество Китая и России приносит хорошие плоды и имеет огромный потенциал. В 2023 году объем двусторонней торговли между Россией и Китаем достиг 240 миллиардов долларов США, опередив прогнозируемый показатель в 200 миллиардов долларов США. С января по октябрь текущего года объем двусторонней торговли достиг уже 202 миллиардов долларов США, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Структура китайско-российской торговли продолжает корректироваться. Сотрудничество по крупным проектам продвигается планомерно. Активно развиваются связи между населенными пунктами и городами России и Китая. За последние годы количество перекрестных визитов делегаций предприятий и региональных правительств в Россию и Китай выросло в разы", - подчеркнул Лю Цзюнь. По его словам, китайские предприятия, располагающие финансовыми возможностями, активно изучают локализацию производств в России. Предприятия различных отраслей промышленности Китая и России активно участвуют в выставочных конференциях, которые проходят в провинциях и регионах двух стран. "Это происходит в рамках нового формата сотрудничества. Обмены между нашими странами создают благоприятные условия для бизнеса и других сфер взаимодействия. И мы очень рады, что сегодня вновь собрались в Казани – на форуме российско-китайского сотрудничества "Ростки". И надеемся, что наши стороны очень эффективно используют эту возможность, чтобы полностью раскрыть потенциал практического сотрудничества, нацелиться на новые проекты и поделиться новыми разработками. Я верю, что наше региональное сотрудничество – между разными регионами наших стран и, конечно, между административными единицами Китая и Республикой Татарстан вырастет из ростка в цветущую ветвь", - заключил представитель посольства Китая в России.
https://ria.ru/20241113/shoygu-1983426945.html
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, брикс, владимир путин, россия, сша, в мире
Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, Владимир Путин, Россия, США, В мире, Форум "Россия-Китай 2024" Казань
Министр посольства Китая в России рассказал о связях двух стран
Министр посольства Китая в России: из ростка вырастет цветущая ветвь
КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Я верю, что региональное сотрудничество между Россией и Китаем вырастет из ростка в цветущую ветвь, сказал на торжественной церемонии открытия 2-го Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" полномочный министр посольства КНР в России Лю Цзюнь.
Масштабное событие в сфере российско-китайского сотрудничества проходит в столице Татарстана с 13 по 15 ноября. Оно вмещает в себя бизнес-форум Russia China Expo, обширную деловую программу, церемонии подписания соглашений о российско-китайском сотрудничестве в разных областях и дискуссии на площадке МВЦ "Казань Экспо". Гостей форума ждет также насыщенная культурная программа.
"В этом году исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством и личным контролем председателя КНР Си Цзиньпиня
и президента России Владимира Путина
отношения между нашими странами становятся все более зрелыми, прочными и глубокими. Они переживают свой лучший период в истории. С начала этого года обмены на высоком уровне между нашими странами происходят регулярно. Не так давно председатель КНР Си Цзиньпинь принял участие в 16-й встрече лидеров стран БРИКС
и выдвинул предложение Китая о содействии высокому развитию большого партнерства БРИКС", - напомнил Лю Цзюнь, выступая на открытии форума "Ростки".
Он отметил, что Россия и Китай активно взаимодействуют во всех сферах экономики и гуманитарных областях.
"Агрономическое сотрудничество Китая и России приносит хорошие плоды и имеет огромный потенциал. В 2023 году объем двусторонней торговли между Россией и Китаем достиг 240 миллиардов долларов США
, опередив прогнозируемый показатель в 200 миллиардов долларов США. С января по октябрь текущего года объем двусторонней торговли достиг уже 202 миллиардов долларов США, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Структура китайско-российской торговли продолжает корректироваться. Сотрудничество по крупным проектам продвигается планомерно. Активно развиваются связи между населенными пунктами и городами России и Китая. За последние годы количество перекрестных визитов делегаций предприятий и региональных правительств в Россию и Китай выросло в разы", - подчеркнул Лю Цзюнь.
По его словам, китайские предприятия, располагающие финансовыми возможностями, активно изучают локализацию производств в России. Предприятия различных отраслей промышленности Китая и России активно участвуют в выставочных конференциях, которые проходят в провинциях и регионах двух стран.
"Это происходит в рамках нового формата сотрудничества. Обмены между нашими странами создают благоприятные условия для бизнеса и других сфер взаимодействия. И мы очень рады, что сегодня вновь собрались в Казани
– на форуме российско-китайского сотрудничества "Ростки". И надеемся, что наши стороны очень эффективно используют эту возможность, чтобы полностью раскрыть потенциал практического сотрудничества, нацелиться на новые проекты и поделиться новыми разработками. Я верю, что наше региональное сотрудничество – между разными регионами наших стран и, конечно, между административными единицами Китая и Республикой Татарстан
вырастет из ростка в цветущую ветвь", - заключил представитель посольства Китая в России.