https://ria.ru/20241114/kinosputnik-1983639120.html

"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года

"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года - РИА Новости, 14.11.2024

"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года

Малый аппарат "Киноспутник" производства компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), способный делать снимки земной поверхности с разрешением менее метра,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T01:24

2024-11-14T01:24

2024-11-14T01:24

"спутникс"

роскосмос

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Малый аппарат "Киноспутник" производства компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), способный делать снимки земной поверхности с разрешением менее метра, будет готов к ноябрю 2025 года, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Sitronics Space Павел Черенков. "У нас финальная готовность аппарата будет в ноябре следующего года", - сказал Черенков. Точная дата запуска "Киноспутника" на орбиту, по его словам, будет определена позднее и зависит от того, какую ракету выделят под аппарат (малые спутники компании выводятся в космос в качестве попутной нагрузки при пусках более крупных аппаратов по линии "Роскосмоса"). Как ранее рассказывали в компании "Спутникс", которую Sitronics Group приобрела в 2021 году, "Киноспутник" оснащен аппаратурой субметрового разрешения. На такой же платформе "Паллада" компания также разрабатывает аппарат "АтомСат", который за счет радарной аппаратуры сможет вести съемку поверхности в любых погодных условиях.

https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html

https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981861872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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"спутникс", роскосмос