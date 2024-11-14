https://ria.ru/20241114/kinosputnik-1983639120.html
"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года
"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года - РИА Новости, 14.11.2024
"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года
Малый аппарат "Киноспутник" производства компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), способный делать снимки земной поверхности с разрешением менее метра,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T01:24
2024-11-14T01:24
2024-11-14T01:24
"спутникс"
роскосмос
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Малый аппарат "Киноспутник" производства компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), способный делать снимки земной поверхности с разрешением менее метра, будет готов к ноябрю 2025 года, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Sitronics Space Павел Черенков. "У нас финальная готовность аппарата будет в ноябре следующего года", - сказал Черенков. Точная дата запуска "Киноспутника" на орбиту, по его словам, будет определена позднее и зависит от того, какую ракету выделят под аппарат (малые спутники компании выводятся в космос в качестве попутной нагрузки при пусках более крупных аппаратов по линии "Роскосмоса"). Как ранее рассказывали в компании "Спутникс", которую Sitronics Group приобрела в 2021 году, "Киноспутник" оснащен аппаратурой субметрового разрешения. На такой же платформе "Паллада" компания также разрабатывает аппарат "АтомСат", который за счет радарной аппаратуры сможет вести съемку поверхности в любых погодных условиях.
https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html
https://ria.ru/20241105/roskosmos-1981861872.html
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"спутникс", роскосмос
"Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года
Высокоточный "Киноспутник" подготовят к запуску на орбиту к ноябрю 2025 года
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Малый аппарат "Киноспутник" производства компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), способный делать снимки земной поверхности с разрешением менее метра, будет готов к ноябрю 2025 года, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Sitronics Space Павел Черенков.
"У нас финальная готовность аппарата будет в ноябре следующего года", - сказал Черенков.
Точная дата запуска "Киноспутника" на орбиту, по его словам, будет определена позднее и зависит от того, какую ракету выделят под аппарат (малые спутники компании выводятся в космос в качестве попутной нагрузки при пусках более крупных аппаратов по линии "Роскосмоса
").
Как ранее рассказывали в компании "Спутникс", которую Sitronics Group приобрела в 2021 году, "Киноспутник" оснащен аппаратурой субметрового разрешения. На такой же платформе "Паллада" компания также разрабатывает аппарат "АтомСат", который за счет радарной аппаратуры сможет вести съемку поверхности в любых погодных условиях.