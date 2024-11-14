https://ria.ru/20241114/kiev-1983855603.html

В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине

В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине - РИА Новости, 14.11.2024

В Пентагоне назвали сроки доставки военной помощи Украине

Украина получит часть выделенной президентом США Джо Байденом военной помощи уже после прихода в Белый дом победившего на выборах президента Дональда Трампа... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T23:22

2024-11-14T23:22

2024-11-14T23:33

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Украина получит часть выделенной президентом США Джо Байденом военной помощи уже после прихода в Белый дом победившего на выборах президента Дональда Трампа из-за длительных сроков доставки, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг."Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы", - сообщила она журналистам на вопрос, как долго займет доставка Украине той военной помощи, которую Байден выделит в оставшееся время своего президентства - до января 2025 года.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато