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Для омских сирот по поручению губернатора Хоценко приобрели 257 квартир
Для омских сирот по поручению губернатора Хоценко приобрели 257 квартир - РИА Новости, 14.11.2024
Для омских сирот по поручению губернатора Хоценко приобрели 257 квартир
По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко в 2024 году приобретено 257 квартир для детей-сирот, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:26
2024-11-14T10:26
2024-11-14T10:27
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виталий хоценко
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ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко в 2024 году приобретено 257 квартир для детей-сирот, рассказали в пресс-службе правительства региона. Большая часть квартир приобретена в муниципальных районах области, включая жилые помещения по договорам инвестирования в строительство в Омском районе. Квартиры льготникам предоставляются практически в еженедельном режиме. По поручению губернатора дополнительно приобретено 28 квартир в новостройках. На новые квартиры устанавливают гарантийные обязательства застройщика на пятилетний срок. "С начала года заключены госконтракты на приобретение 257 жилых помещений для льготной категории граждан из числа детей-сирот в муниципальных районах и городе Омске. Очередникам в Омске и райцентрах предоставлена 161 квартира. Помимо этого, в Омске предоставлено 10 жилых помещений, переданных в рамках соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов", - сообщили в пресс-службе. Приоритетное право на обеспечение квартирами имеют сироты-участники СВО. В регионе участникам СВО из числа детей-сирот в 2023-2024 году предоставлена 41 квартира. Всего по итогам 2024 года более 300 сирот получат государственные квартиры.
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омская область, омский район, виталий хоценко, омск
Омская область , Омская область, Омский район, Виталий Хоценко, Омск