https://ria.ru/20241114/kharkov-1983645227.html
В Харькове заявили о взрывах в городе
В Харькове заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 14.11.2024
В Харькове заявили о взрывах в городе
Взрывы слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:58
2024-11-14T04:58
2024-11-14T04:58
специальная военная операция на украине
харьков
сумская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины. "В Харькове слышны взрывы", - написал мэр в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков
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харьков, сумская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харькове заявили о взрывах в городе
Мэр Харькова Терехов заявил о взрывах в городе