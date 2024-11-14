https://ria.ru/20241114/kharkov-1983645227.html

В Харькове заявили о взрывах в городе

В Харькове заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 14.11.2024

В Харькове заявили о взрывах в городе

Взрывы слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T04:58

2024-11-14T04:58

2024-11-14T04:58

специальная военная операция на украине

харьков

сумская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Игорь Терехов. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях Украины. "В Харькове слышны взрывы", - написал мэр в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241113/vzryv--1983608259.html

харьков

сумская область

украина

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харьков, сумская область, украина, вооруженные силы рф