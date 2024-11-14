https://ria.ru/20241114/kasatka-1983835519.html
Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания
Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания - РИА Новости, 14.11.2024
Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания
Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" (2М.850) по заказу одного из российских силовых ведомств прошли успешно, контракт подписан на РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:56
2024-11-14T19:56
2024-11-14T20:17
безопасность
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" (2М.850) по заказу одного из российских силовых ведомств прошли успешно, контракт подписан на шесть единиц на общую сумму 120 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг управляющий директор холдинга ВПК KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко. "Катер очень маневренный и легкий в управлении, достиг скорости в 90 километров в час. Во время испытаний проверена работоспособность навигационной системы, двигателей, рации и интерцепторов - всё оборудование показало стабильную работу", - сказал Даниленко. По его словам, катер "Касатка" изготовлен по заказу одного из силовых ведомств России. "Таких катеров в ближайший год будет выпущено шесть единиц, общая стоимость контракту 120 миллионов рублей. Катер будет использоваться для патрулирования акватории и охраны водных объектов. Он оборудован двумя подвесными лодочными моторами по 225 лошадиных сил каждый", - сказал глава холдинга ВПК. Холдинг специализируется на производстве катеров, судов и морских дронов для силовых ведомств. Это один из крупнейших холдингов ВПК на Северо-Западе России.
https://ria.ru/20241107/rossija-1982538019.html
https://ria.ru/20241010/vizir-1977313229.html
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безопасность, россия
Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания
Испытания первого в серии катера спецназначения "Касатка" прошли успешно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" (2М.850) по заказу одного из российских силовых ведомств прошли успешно, контракт подписан на шесть единиц на общую сумму 120 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг управляющий директор холдинга ВПК KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко.
"Катер очень маневренный и легкий в управлении, достиг скорости в 90 километров в час. Во время испытаний проверена работоспособность навигационной системы, двигателей, рации и интерцепторов - всё оборудование показало стабильную работу", - сказал Даниленко.
По его словам, катер "Касатка" изготовлен по заказу одного из силовых ведомств России
.
"Таких катеров в ближайший год будет выпущено шесть единиц, общая стоимость контракту 120 миллионов рублей. Катер будет использоваться для патрулирования акватории и охраны водных объектов. Он оборудован двумя подвесными лодочными моторами по 225 лошадиных сил каждый", - сказал глава холдинга ВПК.
Холдинг специализируется на производстве катеров, судов и морских дронов для силовых ведомств. Это один из крупнейших холдингов ВПК на Северо-Западе России.