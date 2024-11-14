https://ria.ru/20241114/kasatka-1983835519.html

Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания

Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания - РИА Новости, 14.11.2024

Первый в серии катер спецназначения "Касатка" успешно прошел испытания

Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" (2М.850) по заказу одного из российских силовых ведомств прошли успешно, контракт подписан на РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:56

2024-11-14T19:56

2024-11-14T20:17

безопасность

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Испытания первого в серии катера специального назначения "Касатка" (2М.850) по заказу одного из российских силовых ведомств прошли успешно, контракт подписан на шесть единиц на общую сумму 120 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг управляющий директор холдинга ВПК KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко. "Катер очень маневренный и легкий в управлении, достиг скорости в 90 километров в час. Во время испытаний проверена работоспособность навигационной системы, двигателей, рации и интерцепторов - всё оборудование показало стабильную работу", - сказал Даниленко. По его словам, катер "Касатка" изготовлен по заказу одного из силовых ведомств России. "Таких катеров в ближайший год будет выпущено шесть единиц, общая стоимость контракту 120 миллионов рублей. Катер будет использоваться для патрулирования акватории и охраны водных объектов. Он оборудован двумя подвесными лодочными моторами по 225 лошадиных сил каждый", - сказал глава холдинга ВПК. Холдинг специализируется на производстве катеров, судов и морских дронов для силовых ведомств. Это один из крупнейших холдингов ВПК на Северо-Западе России.

https://ria.ru/20241107/rossija-1982538019.html

https://ria.ru/20241010/vizir-1977313229.html

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безопасность, россия