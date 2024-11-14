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На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт - РИА Новости, 14.11.2024
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Религия
 
11:58 14.11.2024 (обновлено: 17:35 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kanon-1983700636.html
На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт
На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт - РИА Новости, 14.11.2024
На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт
На перевод большинства текстов буддийского канона на русский язык может уйти целое столетие, работы очень много, рассказала директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:58
2024-11-14T17:35
религия
россия
религия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. На перевод большинства текстов буддийского канона на русский язык может уйти целое столетие, работы очень много, рассказала директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, выступая на конференции о переводе буддийских текстов. III Международная конференция "К русскоязычному буддийскому канону. Перевод текста как диалог культур" проходит 13-14 ноября в Институте востоковедения Российской академии наук. "Работа, которая предстоит, огромная, безбрежная. Буддийский канон содержит огромное количество сочинений. Я очень надеюсь, что мы, объединив усилия, сможем пусть не в ближайшее время, пусть в течение 100 лет увидеть переведенными на русский язык большинство буддийских текстов", - сказала Жиронкина. По ее словам, очень важно, что российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям подключается к усилиям переводчиков, ведь "это поможет нам вывести работу по переводу буддийских текстов на совершенно новый уровень, а это необходимо". "Конференция даст стимул к началу формирования молодежных буддологических школ для переводов. Насколько я знаю, в России очень много буддийских текстов, не переведенных на русский язык", - рассказал советник российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Он пояснил РИА Новости, что одна из главных задач сейчас, по его мнению, – обозначить объем работы по переводу буддийских текстов. "Для начала надо сделать верификацию, чтобы понять, сколько буддийских текстов есть, какая часть переведена - мы этого не знаем. В разные годы разные переводчики что-то делали, это не сведено к одной базе данных, к одному канону, для начала с этим нужно разобраться", - сказал эксперт. Как отмечали организаторы, на конференции обсудят в том числе "вопросы перевода и использования буддийских религиозных, культурных, этических и философских концепций и терминов, их распространение среди общественности", а также "развитие междисциплинарного, межведомственного и международного сотрудничества в изучении буддизма". В Институте востоковедения РАН пояснили, что мероприятие проводят с целью "разработки методологических подходов к созданию унифицированной русскоязычной буддийской лексикографии и формирования буддийского канона на русском языке. Особое внимание организаторы собираются уделить индо-тибето-монгольской традиции буддизма, распространенной в РФ и сопредельных странах.
https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html
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россия, религия
Религия, Россия, Религия
На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт

Глава фонда "Сохраним Тибет": на перевод буддийского канона может уйти сто лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтатуя Белого Старца, расположенная перед входом в элистинский хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Статуя Белого Старца, расположенная перед входом в элистинский хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. На перевод большинства текстов буддийского канона на русский язык может уйти целое столетие, работы очень много, рассказала директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, выступая на конференции о переводе буддийских текстов.
III Международная конференция "К русскоязычному буддийскому канону. Перевод текста как диалог культур" проходит 13-14 ноября в Институте востоковедения Российской академии наук.
Вице-президент Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн выступает на открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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13 августа, 10:28
"Работа, которая предстоит, огромная, безбрежная. Буддийский канон содержит огромное количество сочинений. Я очень надеюсь, что мы, объединив усилия, сможем пусть не в ближайшее время, пусть в течение 100 лет увидеть переведенными на русский язык большинство буддийских текстов", - сказала Жиронкина.
По ее словам, очень важно, что российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям подключается к усилиям переводчиков, ведь "это поможет нам вывести работу по переводу буддийских текстов на совершенно новый уровень, а это необходимо".
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 12:36
"Конференция даст стимул к началу формирования молодежных буддологических школ для переводов. Насколько я знаю, в России очень много буддийских текстов, не переведенных на русский язык", - рассказал советник российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
Он пояснил РИА Новости, что одна из главных задач сейчас, по его мнению, – обозначить объем работы по переводу буддийских текстов. "Для начала надо сделать верификацию, чтобы понять, сколько буддийских текстов есть, какая часть переведена - мы этого не знаем. В разные годы разные переводчики что-то делали, это не сведено к одной базе данных, к одному канону, для начала с этим нужно разобраться", - сказал эксперт.
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2 сентября, 14:56
Как отмечали организаторы, на конференции обсудят в том числе "вопросы перевода и использования буддийских религиозных, культурных, этических и философских концепций и терминов, их распространение среди общественности", а также "развитие междисциплинарного, межведомственного и международного сотрудничества в изучении буддизма".
В Институте востоковедения РАН пояснили, что мероприятие проводят с целью "разработки методологических подходов к созданию унифицированной русскоязычной буддийской лексикографии и формирования буддийского канона на русском языке. Особое внимание организаторы собираются уделить индо-тибето-монгольской традиции буддизма, распространенной в РФ и сопредельных странах.
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Буддийский форум поддержал проект издания энциклопедии буддизма
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