https://ria.ru/20241114/kanon-1983700636.html

На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт

На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт - РИА Новости, 14.11.2024

На перевод буддийского канона может уйти сто лет, рассказала эксперт

На перевод большинства текстов буддийского канона на русский язык может уйти целое столетие, работы очень много, рассказала директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:58

2024-11-14T11:58

2024-11-14T17:35

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. На перевод большинства текстов буддийского канона на русский язык может уйти целое столетие, работы очень много, рассказала директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина, выступая на конференции о переводе буддийских текстов. III Международная конференция "К русскоязычному буддийскому канону. Перевод текста как диалог культур" проходит 13-14 ноября в Институте востоковедения Российской академии наук. "Работа, которая предстоит, огромная, безбрежная. Буддийский канон содержит огромное количество сочинений. Я очень надеюсь, что мы, объединив усилия, сможем пусть не в ближайшее время, пусть в течение 100 лет увидеть переведенными на русский язык большинство буддийских текстов", - сказала Жиронкина. По ее словам, очень важно, что российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям подключается к усилиям переводчиков, ведь "это поможет нам вывести работу по переводу буддийских текстов на совершенно новый уровень, а это необходимо". "Конференция даст стимул к началу формирования молодежных буддологических школ для переводов. Насколько я знаю, в России очень много буддийских текстов, не переведенных на русский язык", - рассказал советник российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. Он пояснил РИА Новости, что одна из главных задач сейчас, по его мнению, – обозначить объем работы по переводу буддийских текстов. "Для начала надо сделать верификацию, чтобы понять, сколько буддийских текстов есть, какая часть переведена - мы этого не знаем. В разные годы разные переводчики что-то делали, это не сведено к одной базе данных, к одному канону, для начала с этим нужно разобраться", - сказал эксперт. Как отмечали организаторы, на конференции обсудят в том числе "вопросы перевода и использования буддийских религиозных, культурных, этических и философских концепций и терминов, их распространение среди общественности", а также "развитие междисциплинарного, межведомственного и международного сотрудничества в изучении буддизма". В Институте востоковедения РАН пояснили, что мероприятие проводят с целью "разработки методологических подходов к созданию унифицированной русскоязычной буддийской лексикографии и формирования буддийского канона на русском языке. Особое внимание организаторы собираются уделить индо-тибето-монгольской традиции буддизма, распространенной в РФ и сопредельных странах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, религия