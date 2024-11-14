https://ria.ru/20241114/kachestvo-1907853535.html

Всемирный день качества

Всемирный день качества - РИА Новости, 14.11.2024

Всемирный день качества

Всемирный день качества (World Quality Day) проводится ежегодно во второй четверг ноября, по инициативе Европейской организации качества (European Organization... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:06

2024-11-14T12:06

2024-11-14T12:06

справки

в мире

россия

роскачество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907860525_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_1ee7d26ab4a8617a430c5cb8414f525b.jpg

Всемирный день качества (World Quality Day) проводится ежегодно во второй четверг ноября, по инициативе Европейской организации качества (European Organization for Quality, EOQ) и при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). В 2024 году эта дата приходится на 14 ноября.Отмечается ежегодно с 1989 года в более чем 80 странах мира.Европейская неделя качества и темы годаС 1995 года Европейская организация качества проводит ежегодную Европейскую неделю качества EOQ. Ежегодно эта неделя проходит во вторую неделю ноября. Традиционно в это время отмечается Всемирный день качества. С помощью этого проекта EOQ хочет донести до общества преимущества и важность управления качеством. Тема Всемирной недели качества (6-10 ноября) в 2023 году – "Качество: реализация вашего конкурентного потенциала". В настоящее время в сложных условиях рисков для поддержания конкурентного преимущества требуется нечто большее, чем простая операционная устойчивость. Принципы и методы повышения качества могут помочь организациям быстро и эффективно устранять недостатки, позволяя им более экономичнее и устойчивее удовлетворять ожидания клиентов, чем их конкуренты. Проблема качества – одна из самых приоритетных проблем в экономике ведущих стран мира, так как это не только безопасность продуктов питания и товаров широкого потребления для здоровья человека и окружающей среды, но и степень удовлетворенности ожиданий потребителей. В рыночных условиях функция качества заключается в защите и укреплении репутации, повышении конкурентоспособности и прибыльности.Определение и задачи качества по версии EOQСогласно EOQ, качество определяется тремя позициями: преимуществом в продуктах и услугах (удовлетворение все более требовательных клиентов, завоевание новых рынков), производительностью (соблюдение требований, организация перемен путем новых проектов, творческий подход и пр.), управленческая практика (удовлетворение всех заинтересованных сторон, особенно сотрудников). Повышение качества направлено на три задачи: оптимизации организации (более гибко, более эффективно, менее затратно), контроля роста (рост ассортимента, рабочей силы, информационных систем усложняет управление) и мотивации сотрудников (мотивированные сотрудники стремятся лучше выполнять свою работу). Согласно Докладу ООН о целях в области устойчивого развития (2022), из-за отсутствия мер контроля как минимум три миллиарда людей на Земле не знают, какого качества воду они используют. Мониторинг качества воздуха осуществляется в рекордном количестве городов, но 99% городского населения мира дышат загрязненным воздухом. Кроме того, в докладе отмечена необходимость повышения качества государственных услуг, обеспечения качества статистических данных, качественного образования для всех, качественных услуг по охране здоровья в глобальном масштабе. Непосредственными последствиями пандемии covid-19 стали сокращение доходов, сбои в цепочках поставок, ухудшение качества питания. История Всемирного дня качества в СССР и РоссииВ СССР Всемирный день качества начали отмечать с конца 1980-х годов. В ноябре 1989 года состоялась научно-практическая конференция, организованная Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам. В современной России День качества стали отмечать с 2016 года. В СССР вопросам качества уделялось особое значение. В 1970 году Госстандартом СССР был утвержден документ "Основные принципы Единой системы государственного управления качеством продукции". В новых экономических условиях в России были предприняты многочисленные попытки установить на государственном уровне стратегию (концепцию) обеспечения качества. В 2002 году Госстандарт России представил в правительство РФ Концепцию национальной политики России в области качества продукции и услуг. В 2008 году "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ВНИИС) разработал и провел публичное обсуждение Концепции национальной политики России в области качества продукции и услуг. В настоящее время в России на государственном уровне принята только Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2016 года. В России вопросами качества продукции и защитой прав потребителей занимаются территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления, общественные объединения потребителей и др. В 2001 году была учреждена Всероссийская организация качества (ВОК). Миссия ВОК – объединение усилий граждан и общественных организаций, предприятий и органов власти для содействия решению задач в области качества и конкурентоспособности отечественных продукции и услуг, формирование общероссийского движения за качество. Распоряжением правительства РФ от 30 апреля 2015 года была создана автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество). Ее цель – стимулировать отечественных производителей к выпуску продукции, соответствующей уровню лучших мировых аналогов, повышать ее конкурентоспособность для продвижения на внутренний и внешний рынки, а также создание системы добровольного подтверждения соответствия такой продукции. Премии и форумы в области качестваВсероссийская организация качества ежегодно проводит форум "Лучший опыт —для лучшей жизни!", посвященный Всемирному дню качества. В 2023 году он пройдет в Перми.С 2020 года Роскачество проводит международный форум "Всемирный день качества". В 2023 году форум пройдет 7-10 ноября. В 1996 году в целях содействия внедрению эффективных методов управления качеством, постановлением правительства РФ были учреждены премии правительства в области качества. Лауреатами премии 2022 года стали ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (Ярославская область), "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (Москва), "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (Мордовия), АО "Пигмент" (Тамбовская область) и другие предприятия. Традиционно в России в рамках Всемирного дня качества проходят деловые мероприятия. В рамках Недели качества организуют выставки региональных производителей-лидеров, экскурсии на предприятия, мастер-классы, круглые столы и уроки качества в образовательных учреждениях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, россия, роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)