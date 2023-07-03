https://ria.ru/20230703/znak-1881958745.html

РЭЦ и Всероссийская организация качества популяризуют "Сделано в России"

РЭЦ и Всероссийская организация качества популяризуют "Сделано в России" - РИА Новости, 03.07.2023

РЭЦ и Всероссийская организация качества популяризуют "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийская организация качества будут совместно продвигать среди делового сообщества систему добровольной... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:27

2023-07-03T16:27

2023-07-03T16:27

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

всероссийская организация качества

сделано в россии

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Всероссийская организация качества будут совместно продвигать среди делового сообщества систему добровольной сертификации "Сделано в России" как часть комплексной программы "Сделано в России", соответствующее соглашение об информационном сотрудничестве подписали вице-президент РЭЦ Алексей Солодов и вице-президент по информационной политике ВОК Светлана Антонова."Знак "Сделано в России" - гарантия безопасности и качества продукции для зарубежного потребителя. Уверен, наше сотрудничество с Всероссийской организацией качества позволит привлечь к добровольной сертификации еще больше надежных предпринимателей и объединить под "зонтиком" "Сделано в России" по-настоящему достойную продукцию", - отметил Солодов."Мы рады стать партнером программы "Сделано в России", миссия которой - сделать так, чтобы об отечественных достижениях знали как в России, так и за рубежом. Нашей стране есть чем гордиться, и вместе с Российским экспортным центром мы будем это доказывать", - сказала в свою очередь Антонова.В рамках соглашения РЭЦ и ВОК будут обмениваться опытом и экспертизой, оказывать информационную и экспертную поддержку продвижения СДС "Сделано в России" и освещать совместные проекты и мероприятия, а также деятельность компаний, получивших сертификат "Сделано в России".Программа "Сделано в России" по продвижению российских брендов и товаров призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.Подробнее о программе можно узнать на сайте РЭЦ в разделе "Сделано в России".

https://ria.ru/20230629/geomarketing-1881318328.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, всероссийская организация качества, сделано в россии, форум "сделано в россии"