https://ria.ru/20241114/izrail-1983735231.html

Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе

Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе - РИА Новости, 14.11.2024

Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе

Власти Израиля надеются на установление более тесного сотрудничества с США при новой администрации победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:54

2024-11-14T13:54

2024-11-14T13:54

в мире

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израиль

ближний восток

дональд трамп

биньямин нетаньяху

камала харрис

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Израиля надеются на установление более тесного сотрудничества с США при новой администрации победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа в области дипломатии и климатической политики, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на специального посланника Израиля по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гидеона Бехара. "Израиль надеется, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведёт к более тесному сотрудничеству на Ближнем Востоке как в дипломатии, так и в вопросах климата", - говорится в сообщении. Как заявил агентству Бехар, Израиль стремится к расширению сотрудничества с администрацией Трампа в вопросах энергетики и климата, включая сферу водных ресурсов и возобновляемых источников энергии, а также сельское хозяйство. Ранее телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне считают, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в Трампе. Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

https://ria.ru/20241109/soglashenie-1982781829.html

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в мире, сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, камала харрис, nbc, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024