Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе
Bloomberg: Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Израиля надеются на установление более тесного сотрудничества с США при новой администрации победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа в области дипломатии и климатической политики, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на специального посланника Израиля по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гидеона Бехара.
"Израиль надеется, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведёт к более тесному сотрудничеству на Ближнем Востоке как в дипломатии, так и в вопросах климата", - говорится в сообщении.
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Как заявил агентству Бехар, Израиль стремится к расширению сотрудничества с администрацией Трампа в вопросах энергетики и климата, включая сферу водных ресурсов и возобновляемых источников энергии, а также сельское хозяйство.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне считают, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в Трампе. Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.