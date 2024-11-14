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Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе - РИА Новости, 14.11.2024
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13:54 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/izrail-1983735231.html
Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе
Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе - РИА Новости, 14.11.2024
Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе
Власти Израиля надеются на установление более тесного сотрудничества с США при новой администрации победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:54
2024-11-14T13:54
в мире
сша
израиль
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
камала харрис
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Израиля надеются на установление более тесного сотрудничества с США при новой администрации победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа в области дипломатии и климатической политики, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на специального посланника Израиля по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гидеона Бехара. "Израиль надеется, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведёт к более тесному сотрудничеству на Ближнем Востоке как в дипломатии, так и в вопросах климата", - говорится в сообщении. Как заявил агентству Бехар, Израиль стремится к расширению сотрудничества с администрацией Трампа в вопросах энергетики и климата, включая сферу водных ресурсов и возобновляемых источников энергии, а также сельское хозяйство. Ранее телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне считают, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в Трампе. Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html
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в мире, сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, камала харрис, nbc, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Камала Харрис, NBC, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе

Bloomberg: Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Власти Израиля надеются на установление более тесного сотрудничества с США при новой администрации победившего на президентских выборах в стране Дональда Трампа в области дипломатии и климатической политики, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на специального посланника Израиля по вопросам изменения климата и устойчивого развития Гидеона Бехара.
"Израиль надеется, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом приведёт к более тесному сотрудничеству на Ближнем Востоке как в дипломатии, так и в вопросах климата", - говорится в сообщении.
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Как заявил агентству Бехар, Израиль стремится к расширению сотрудничества с администрацией Трампа в вопросах энергетики и климата, включая сферу водных ресурсов и возобновляемых источников энергии, а также сельское хозяйство.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне считают, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху видит близкого для себя союзника именно в Трампе. Аргументом в пользу такого мнения выступает тот факт, что израильский премьер неоднократно созванивался с Трампом.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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