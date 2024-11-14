https://ria.ru/20241114/izrail-1983704712.html

Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте

Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024

Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте

Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:10

2024-11-14T12:10

2024-11-14T14:53

в мире

бейрут

рафик харири

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983742074_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c07c8b7d250b6a7908da1043f90afc8a.jpg

БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Авиаудар пришелся по многоэтажному зданию в районе Шувайфат Эль-Амрусия рядом с территорией аэропорта. В момент удара гражданский самолет находился на рулежке рядом. Еще два авиаудара были нанесены в четверг утром в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута. Ранее в районе 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара в Районе Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы. В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута. Позже поздно вечером в среду серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.

https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html

https://ria.ru/20241113/khezbolla-1983624916.html

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вылет гражданского самолета под бомбежками в Бейруте Самолет выруливает на взлетную полосу прям под бомбежками. Единственная авиакомпания осталась - сказали, что будут до последнего вывозить из страны. 2024-11-14T12:10 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024