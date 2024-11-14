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Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024
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12:10 14.11.2024 (обновлено: 14:53 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/izrail-1983704712.html
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:10
2024-11-14T14:53
в мире
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рафик харири
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Авиаудар пришелся по многоэтажному зданию в районе Шувайфат Эль-Амрусия рядом с территорией аэропорта. В момент удара гражданский самолет находился на рулежке рядом. Еще два авиаудара были нанесены в четверг утром в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута. Ранее в районе 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара в Районе Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы. В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута. Позже поздно вечером в среду серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html
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Вылет гражданского самолета под бомбежками в Бейруте
Самолет выруливает на взлетную полосу прям под бомбежками. Единственная авиакомпания осталась - сказали, что будут до последнего вывозить из страны.
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в мире, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте

Израильские ВВС нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута

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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости.
Авиаудар пришелся по многоэтажному зданию в районе Шувайфат Эль-Амрусия рядом с территорией аэропорта. В момент удара гражданский самолет находился на рулежке рядом.
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Еще два авиаудара были нанесены в четверг утром в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута.
Ранее в районе 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара в Районе Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы. В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута. Позже поздно вечером в среду серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
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