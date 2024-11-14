https://ria.ru/20241114/izrail-1983704712.html
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:10
2024-11-14T12:10
2024-11-14T14:53
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар в десятках метрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. Авиаудар пришелся по многоэтажному зданию в районе Шувайфат Эль-Амрусия рядом с территорией аэропорта. В момент удара гражданский самолет находился на рулежке рядом. Еще два авиаудара были нанесены в четверг утром в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута. Ранее в районе 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара в Районе Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы. В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута. Позже поздно вечером в среду серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
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Вылет гражданского самолета под бомбежками в Бейруте
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2024-11-14T12:10
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в мире, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли удар рядом с аэропортом в Бейруте
Израильские ВВС нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута