https://ria.ru/20241114/izrail-1983664840.html

Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ

Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2024

Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в ходе визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:43

2024-11-14T09:43

2024-11-14T09:43

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израиль

сша

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биньямин нетаньяху

хезболла

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в ходе визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении ускорить достижение сделки по прекращению огня в Ливане, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, в ходе визита в США в воскресенье Дермер посетил резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, после чего отправился в Белый дом, где он проинформировал чиновников администрации действующего американского президента Джо Байдена о ходе переговоров по Ливану. "Близкий помощник премьер-министра (Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху сообщил Дональду Трампу и (его зятю - ред.) Джареду Кушнеру ..., что Израиль спешит продвинуть соглашение о прекращении огня в Ливане... с целью обеспечить избранному президенту скорейшую победу во внешней политике", - говорится в материале издания. По словам собеседника издания, в резиденции Трампа стороны обсудили израильское предложение о прекращении огня в Ливане при посредничестве Запада и России. Военный чиновник из Израиля также рассказал, что ведется разработка планов по наращиванию наземных операций в Ливане на тот случай, если переговоры закончатся неудачей. Неназванный израильский чиновник рассказал газете, что "есть понимание, что Израиль что-то подарит Трампу... что в январе будет понимание по Ливану". При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила, что по-прежнему намерена достичь своих целей в Ливане, несмотря на прогресс в переговорах о прекращении огня и победу на выборах в США Дональда Трампа. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

https://ria.ru/20241106/ssha-1982147797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, сша, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024