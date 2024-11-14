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Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2024
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09:43 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/izrail-1983664840.html
Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ
Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 14.11.2024
Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ
Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в ходе визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:43
2024-11-14T09:43
в мире
ливан
израиль
сша
дональд трамп
джо байден
биньямин нетаньяху
хезболла
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в ходе визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении ускорить достижение сделки по прекращению огня в Ливане, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, в ходе визита в США в воскресенье Дермер посетил резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, после чего отправился в Белый дом, где он проинформировал чиновников администрации действующего американского президента Джо Байдена о ходе переговоров по Ливану. "Близкий помощник премьер-министра (Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху сообщил Дональду Трампу и (его зятю - ред.) Джареду Кушнеру ..., что Израиль спешит продвинуть соглашение о прекращении огня в Ливане... с целью обеспечить избранному президенту скорейшую победу во внешней политике", - говорится в материале издания. По словам собеседника издания, в резиденции Трампа стороны обсудили израильское предложение о прекращении огня в Ливане при посредничестве Запада и России. Военный чиновник из Израиля также рассказал, что ведется разработка планов по наращиванию наземных операций в Ливане на тот случай, если переговоры закончатся неудачей. Неназванный израильский чиновник рассказал газете, что "есть понимание, что Израиль что-то подарит Трампу... что в январе будет понимание по Ливану". При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила, что по-прежнему намерена достичь своих целей в Ливане, несмотря на прогресс в переговорах о прекращении огня и победу на выборах в США Дональда Трампа. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html
https://ria.ru/20241106/ssha-1982147797.html
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в мире, ливан, израиль, сша, дональд трамп, джо байден, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильский министр Рон Дермер провел переговоры с Трампом, пишут СМИ

WP: Израиль намерен ускорить достижение соглашения по прекращению огня в Ливане

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в ходе визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении ускорить достижение сделки по прекращению огня в Ливане, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе визита в США в воскресенье Дермер посетил резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, после чего отправился в Белый дом, где он проинформировал чиновников администрации действующего американского президента Джо Байдена о ходе переговоров по Ливану.
Трамп и Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу
6 ноября, 19:39
"Близкий помощник премьер-министра (Израиля - ред.) Биньямина Нетаньяху сообщил Дональду Трампу и (его зятю - ред.) Джареду Кушнеру ..., что Израиль спешит продвинуть соглашение о прекращении огня в Ливане... с целью обеспечить избранному президенту скорейшую победу во внешней политике", - говорится в материале издания.
По словам собеседника издания, в резиденции Трампа стороны обсудили израильское предложение о прекращении огня в Ливане при посредничестве Запада и России. Военный чиновник из Израиля также рассказал, что ведется разработка планов по наращиванию наземных операций в Ливане на тот случай, если переговоры закончатся неудачей.
Неназванный израильский чиновник рассказал газете, что "есть понимание, что Израиль что-то подарит Трампу... что в январе будет понимание по Ливану".
При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила, что по-прежнему намерена достичь своих целей в Ливане, несмотря на прогресс в переговорах о прекращении огня и победу на выборах в США Дональда Трампа.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Нетаньяху поздравил Трампа с победой
6 ноября, 10:57
 
В миреЛиванИзраильСШАДональд ТрампДжо БайденБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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