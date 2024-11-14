https://ria.ru/20241114/izrail-1983657587.html

Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях

Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях - РИА Новости, 14.11.2024

Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что власти Израиля ответственны за "военные преступления", а также "преступления против... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:59

2024-11-14T08:59

2024-11-14T08:59

в мире

израиль

ливан

иран

human rights watch

хезболла

международный уголовный суд

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977941576_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74eadbdd17cd172ef93617d644a8b56.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что власти Израиля ответственны за "военные преступления", а также "преступления против человечества" в секторе Газа, следует из доклада организации. "Израильские власти совершили масштабное, преднамеренное насильственное перемещение палестинских мирных граждан в Газе с октября 2023 года и несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества", - говорится в заявлении на сайте организации. В организации утверждают, что не существует военных причин, которые бы оправдывали "массовое перемещение Израилем почти всего населения Газы". Кроме того, в ходе расследования HRW выяснила, что распоряжение израильских военных об эвакуации для палестинцев "причинили серьезный вред", вместо того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения. "Правительства должны принять точечные санкции и другие меры, а также прекратить продажу оружия Израилю", - говорится в заявлении. Организация призвала Международный уголовный суд расследовать "насильственное перемещение" Израилем палестинцев и лишение их права на возвращение на территорию Газы в качестве "преступления против человечества". Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В 2024 году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html

https://ria.ru/20241114/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240605/izrail-1950667632.html

израиль

ливан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, иран, human rights watch, хезболла, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024