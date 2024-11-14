Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях
Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что власти Израиля ответственны за "военные преступления", а также "преступления против человечества" в секторе Газа, следует из доклада организации.
"Израильские власти совершили масштабное, преднамеренное насильственное перемещение палестинских мирных граждан в Газе с октября 2023 года и несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества", - говорится в заявлении на сайте организации.
В организации утверждают, что не существует военных причин, которые бы оправдывали "массовое перемещение Израилем почти всего населения Газы". Кроме того, в ходе расследования HRW выяснила, что распоряжение израильских военных об эвакуации для палестинцев "причинили серьезный вред", вместо того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.
"Правительства должны принять точечные санкции и другие меры, а также прекратить продажу оружия Израилю", - говорится в заявлении.
Организация призвала Международный уголовный суд расследовать "насильственное перемещение" Израилем палестинцев и лишение их права на возвращение на территорию Газы в качестве "преступления против человечества".
Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В 2024 году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.
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