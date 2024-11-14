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Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях - РИА Новости, 14.11.2024
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08:59 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/izrail-1983657587.html
Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях
Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях - РИА Новости, 14.11.2024
Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что власти Израиля ответственны за "военные преступления", а также "преступления против... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:59
2024-11-14T08:59
в мире
израиль
ливан
иран
human rights watch
хезболла
международный уголовный суд
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что власти Израиля ответственны за "военные преступления", а также "преступления против человечества" в секторе Газа, следует из доклада организации. "Израильские власти совершили масштабное, преднамеренное насильственное перемещение палестинских мирных граждан в Газе с октября 2023 года и несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества", - говорится в заявлении на сайте организации. В организации утверждают, что не существует военных причин, которые бы оправдывали "массовое перемещение Израилем почти всего населения Газы". Кроме того, в ходе расследования HRW выяснила, что распоряжение израильских военных об эвакуации для палестинцев "причинили серьезный вред", вместо того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения. "Правительства должны принять точечные санкции и другие меры, а также прекратить продажу оружия Израилю", - говорится в заявлении. Организация призвала Международный уголовный суд расследовать "насильственное перемещение" Израилем палестинцев и лишение их права на возвращение на территорию Газы в качестве "преступления против человечества". Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В 2024 году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.
https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html
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в мире, израиль, ливан, иран, human rights watch, хезболла, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Human Rights Watch, Хезболла, Международный уголовный суд, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях

Human Rights Watch обвинила Израиль в военных преступлениях в секторе Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что власти Израиля ответственны за "военные преступления", а также "преступления против человечества" в секторе Газа, следует из доклада организации.
"Израильские власти совершили масштабное, преднамеренное насильственное перемещение палестинских мирных граждан в Газе с октября 2023 года и несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества", - говорится в заявлении на сайте организации.
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В организации утверждают, что не существует военных причин, которые бы оправдывали "массовое перемещение Израилем почти всего населения Газы". Кроме того, в ходе расследования HRW выяснила, что распоряжение израильских военных об эвакуации для палестинцев "причинили серьезный вред", вместо того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.
"Правительства должны принять точечные санкции и другие меры, а также прекратить продажу оружия Израилю", - говорится в заявлении.
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Организация призвала Международный уголовный суд расследовать "насильственное перемещение" Израилем палестинцев и лишение их права на возвращение на территорию Газы в качестве "преступления против человечества".
Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В 2024 году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.
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В миреИзраильЛиванИранHuman Rights WatchХезболлаМеждународный уголовный судОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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