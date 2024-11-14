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Иран рассчитывает, что Турция и Сирия возобновят диалог - РИА Новости, 14.11.2024
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10:16 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/iran-1983674261.html
Иран рассчитывает, что Турция и Сирия возобновят диалог
Иран рассчитывает, что Турция и Сирия возобновят диалог - РИА Новости, 14.11.2024
Иран рассчитывает, что Турция и Сирия возобновят диалог
Иран рассчитывает, что Анкара и Дамаск возобновят переговоры по нормализации отношений при содействии Москвы и Тегерана, заявил РИА Новости старший советник... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:16
2024-11-14T10:16
в мире
сирия
турция
россия
александр лаврентьев
иран
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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Иран рассчитывает, что Анкара и Дамаск возобновят переговоры по нормализации отношений при содействии Москвы и Тегерана, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. "Надеемся, что в не столь отдаленном будущем мы увидим реальное желание Турции и Сирии к тому, чтобы возобновить эти переговоры", - сказал он. По словам дипломата, единственный путь для устранения проблем и озабоченности Турции по поводу вопросов безопасности, а также обеспокоенности Сирии - это политический диалог, а также формирование экспертных комиссий и осуществление необходимого для этого сотрудничества. Четырехсторонние встречи, добавил он, нужно провести как можно скорее. Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил РИА Новости, что политический диалог между Турцией и Сирией по нормализации отношений забуксовал, однако военные двух стран поддерживают контакты с участием РФ и Ирана. Главы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако на данный момент этот процесс приостановлен, поскольку у Анкары и Дамаска есть противоречия по поводу порядка вывода турецких сил из Сирии.
https://ria.ru/20241018/turtsija-1978648502.html
https://ria.ru/20241112/diplomatiya-1983268025.html
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в мире, сирия, турция, россия, александр лаврентьев, иран
В мире, Сирия, Турция, Россия, Александр Лаврентьев, Иран
Иран рассчитывает, что Турция и Сирия возобновят диалог

Иран надеется, что Турция и Сирия возобновят диалог по нормализации отношений

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Иран рассчитывает, что Анкара и Дамаск возобновят переговоры по нормализации отношений при содействии Москвы и Тегерана, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.
"Надеемся, что в не столь отдаленном будущем мы увидим реальное желание Турции и Сирии к тому, чтобы возобновить эти переговоры", - сказал он.
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По словам дипломата, единственный путь для устранения проблем и озабоченности Турции по поводу вопросов безопасности, а также обеспокоенности Сирии - это политический диалог, а также формирование экспертных комиссий и осуществление необходимого для этого сотрудничества.
Четырехсторонние встречи, добавил он, нужно провести как можно скорее.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил РИА Новости, что политический диалог между Турцией и Сирией по нормализации отношений забуксовал, однако военные двух стран поддерживают контакты с участием РФ и Ирана.
Главы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако на данный момент этот процесс приостановлен, поскольку у Анкары и Дамаска есть противоречия по поводу порядка вывода турецких сил из Сирии.
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В миреСирияТурцияРоссияАлександр ЛаврентьевИран
 
 
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