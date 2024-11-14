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В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля - РИА Новости, 14.11.2024
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08:29 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/iran-1983655353.html
В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля
В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля - РИА Новости, 14.11.2024
В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля
Тегеран воспользуется "правом на защиту" в ответ на удары Израиля по Ирану, когда посчитает нужным, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:29
2024-11-14T08:29
в мире
израиль
иран
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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран воспользуется "правом на защиту" в ответ на удары Израиля по Ирану, когда посчитает нужным, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. "Агрессия Израиля (против Ирана - ред.) - это нарушение устава ООН и международного права, они нарушили наш суверенитет. Это наше законное право - защищать себя. Мы считаем, что можем воспользоваться этим правом в подходящее время и подходящим для этого образом", - сказал он, отвечая на вопрос, готовит ли Тегеран ответ на удары Израиля в конце октября по Ирану. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. Израиль, в свою очередь, впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
https://ria.ru/20241104/iran-1981750572.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Хасан Насрулла, Исмаил Хания, ООН, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля

МИД Ирана: Тегеран использует право на защиту от Израиля, когда сочтет нужным

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран воспользуется "правом на защиту" в ответ на удары Израиля по Ирану, когда посчитает нужным, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.
"Агрессия Израиля (против Ирана - ред.) - это нарушение устава ООН и международного права, они нарушили наш суверенитет. Это наше законное право - защищать себя. Мы считаем, что можем воспользоваться этим правом в подходящее время и подходящим для этого образом", - сказал он, отвечая на вопрос, готовит ли Тегеран ответ на удары Израиля в конце октября по Ирану.
Военные учения на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
СМИ: Иран планирует применить более мощные боеголовки для атаки на Израиль
4 ноября, 03:33
В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары.
Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль.
Израиль, в свою очередь, впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Иран приказал военным быть готовыми к войне, пишут СМИ
25 октября, 03:04
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Хасан НасруллаИсмаил ХанияООНХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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