https://ria.ru/20241114/iran-1983655353.html

В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля

В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля - РИА Новости, 14.11.2024

В МИД Ирана напомнили о праве на защиту в ответ на удары Израиля

Тегеран воспользуется "правом на защиту" в ответ на удары Израиля по Ирану, когда посчитает нужным, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:29

2024-11-14T08:29

2024-11-14T08:29

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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран воспользуется "правом на защиту" в ответ на удары Израиля по Ирану, когда посчитает нужным, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. "Агрессия Израиля (против Ирана - ред.) - это нарушение устава ООН и международного права, они нарушили наш суверенитет. Это наше законное право - защищать себя. Мы считаем, что можем воспользоваться этим правом в подходящее время и подходящим для этого образом", - сказал он, отвечая на вопрос, готовит ли Тегеран ответ на удары Израиля в конце октября по Ирану. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. Израиль, в свою очередь, впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20241104/iran-1981750572.html

https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), хасан насрулла, исмаил хания, оон, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024