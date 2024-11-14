Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/iran-1983648308.html
В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии
В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии - РИА Новости, 14.11.2024
В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии
Тегеран не принимал каких-либо решений об изменении числа своих сил в Сирии в свете напряженности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости старший советник главы... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:39
2024-11-14T06:39
израиль
сирия
иран
хамас
хезболла
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830430302_0:269:2931:1918_1920x0_80_0_0_741d7772a73ae5fb9844f97019f69fc8.jpg
АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран не принимал каких-либо решений об изменении числа своих сил в Сирии в свете напряженности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. "Присутствие наших военных советников в Сирии продолжается, каких-либо решений относительно изменения численности наших сил и личного состава (в Сирии) нет. Пока все остается в прежнем положении дел", - сказал он. Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.
https://ria.ru/20241114/iran-1983641269.html
израиль
сирия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830430302_0:0:2605:1954_1920x0_80_0_0_a76d1fb60108b29e362893c05d224e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, сирия, иран, хамас, хезболла, в мире
Израиль, Сирия, Иран, ХАМАС, Хезболла, В мире
В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии

МИД Ирана: Тегеран не принимал каких-либо решений об изменении числа сил в Сирии

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground ForceРакетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран не принимал каких-либо решений об изменении числа своих сил в Сирии в свете напряженности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи.
"Присутствие наших военных советников в Сирии продолжается, каких-либо решений относительно изменения численности наших сил и личного состава (в Сирии) нет. Пока все остается в прежнем положении дел", - сказал он.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Иране начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны
Вчера, 02:37
Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.
 
ИзраильСирияИранХАМАСХезболлаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала