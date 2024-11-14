https://ria.ru/20241114/iran-1983648308.html

В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии

В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии - РИА Новости, 14.11.2024

В Иране сообщили, что не принимали решений об изменении числа сил в Сирии

Тегеран не принимал каких-либо решений об изменении числа своих сил в Сирии в свете напряженности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости старший советник главы... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:39

2024-11-14T06:39

2024-11-14T06:39

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АСТАНА, 14 ноя - РИА Новости. Тегеран не принимал каких-либо решений об изменении числа своих сил в Сирии в свете напряженности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости старший советник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. "Присутствие наших военных советников в Сирии продолжается, каких-либо решений относительно изменения численности наших сил и личного состава (в Сирии) нет. Пока все остается в прежнем положении дел", - сказал он. Израиль уже больше года ведет активные боевые действия в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года, а также наносит удары по движению "Хезболлах" в Ливане. Месяц назад ЦАХАЛ начал наземную операцию в южном Ливане по демонтажу инфраструктуры и физического присутствия сил "Хезболлах" в приграничных с Израилем районах. Из-за ежедневных обстрелов со стороны Ливана населенные пункты на севере Израиля покинули порядка 60 тысяч жителей. Ситуация осложняется нарастанием напряженности между Израилем и Ираном. В этом году Иран впервые в истории дважды атаковал ракетами еврейское государство, а Израиль со своей стороны впервые нанес удар по Исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20241114/iran-1983641269.html

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израиль, сирия, иран, хамас, хезболла, в мире