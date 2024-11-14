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В Иране начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны - РИА Новости, 14.11.2024
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02:37 14.11.2024 (обновлено: 02:39 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/iran-1983641269.html
В Иране начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны
В Иране начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны - РИА Новости, 14.11.2024
В Иране начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны
Власти Ирана приступили к строительству первого оборонительного тоннеля, который станет частью линии метрополитена Тегерана, заявил глава транспортной комиссии... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:37
2024-11-14T02:39
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ирана приступили к строительству первого оборонительного тоннеля, который станет частью линии метрополитена Тегерана, заявил глава транспортной комиссии иранской столицы Сейед Джафар Ташри-Хашеми. "В Тегеране впервые за историю страны строится оборонный тоннель. Этот туннель простирается от станции метро "Модафеан" до больницы Имама Хомейни и обеспечивает возможность прямого доступа к этому медицинскому центру", - приводит слова Хашеми иранское агентство Tasnim.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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иран, тегеран (город), в мире
Иран, Тегеран (город), В мире
В Иране начали строить первый оборонительный тоннель на случай войны

В Тегеране строят являющийся частью метро оборонительный тоннель на случай войны

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Власти Ирана приступили к строительству первого оборонительного тоннеля, который станет частью линии метрополитена Тегерана, заявил глава транспортной комиссии иранской столицы Сейед Джафар Ташри-Хашеми.
"В Тегеране впервые за историю страны строится оборонный тоннель. Этот туннель простирается от станции метро "Модафеан" до больницы Имама Хомейни и обеспечивает возможность прямого доступа к этому медицинскому центру", - приводит слова Хашеми иранское агентство Tasnim.
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