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Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали - РИА Новости, 14.11.2024
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14:58 14.11.2024 (обновлено: 15:02 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/inoagent-1983750171.html
Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали
Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали - РИА Новости, 14.11.2024
Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали
Законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов предварительно поддержан... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:58
2024-11-14T15:02
иноагенты
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти, следует из пояснительной записки к законопроекту, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Данный законопроект предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти", - сказано в документе.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг.
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иноагенты, вячеслав володин, госдума рф
иноагенты, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали

Проект о введении спецсчетов для выплат иноагентам, предварительно, поддержали

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти, следует из пояснительной записки к законопроекту, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Данный законопроект предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти", - сказано в документе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг.
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иноагентыВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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