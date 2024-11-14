https://ria.ru/20241114/inoagent-1983750171.html

Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали

Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали - РИА Новости, 14.11.2024

Проект о спецсчетах для выплат иноагентам, предварительно, поддержали

Законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов предварительно поддержан... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:58

2024-11-14T14:58

2024-11-14T15:02

иноагенты

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти, следует из пояснительной записки к законопроекту, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Данный законопроект предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти", - сказано в документе.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности, внесут в Госдуму в четверг.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html

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2024

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иноагенты, вячеслав володин, госдума рф