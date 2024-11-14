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Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.11.2024

Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии

Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал признанного иноагентом музыканта Noize MC* (Иван Алексеев) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:04

2024-11-14T12:04

2024-11-14T12:05

происшествия

москва

россия

noize mc (иван алексеев)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал признанного иноагентом музыканта Noize MC* (Иван Алексеев) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Алексеева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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происшествия, москва, россия, noize mc (иван алексеев)