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Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.11.2024
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12:04 14.11.2024 (обновлено: 12:05 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.11.2024
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии
Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал признанного иноагентом музыканта Noize MC* (Иван Алексеев) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:04
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происшествия
москва
россия
noize mc (иван алексеев)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал признанного иноагентом музыканта Noize MC* (Иван Алексеев) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Алексеева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, москва, россия, noize mc (иван алексеев)
Происшествия, Москва, Россия, Noize MC (Иван Алексеев)
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал Noize MC на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал признанного иноагентом музыканта Noize MC* (Иван Алексеев) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Алексеева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
В реестр иностранных агентов Noize MC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Евгений Чичваркин* - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Чичваркину* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
13 ноября, 08:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияNoize MC (Иван Алексеев)
 
 
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