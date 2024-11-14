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Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году - РИА Новости, 14.11.2024
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02:17 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ikra-1983637402.html
Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году
Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году - РИА Новости, 14.11.2024
Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году
Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и без того растущие с начала осени. Ближе к праздникам цена за килограмм может дойти до 13 тысяч рублей,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:17
2024-11-14T02:17
экономика
красная икра
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и без того растущие с начала осени. Ближе к праздникам цена за килограмм может дойти до 13 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.Подорожание этого продукта она объяснила инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с 2023-м годом. С начала года цены выросли на 15%, и это не предел.Уже сейчас, хотя до праздников еще есть время, цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей — "такого роста еще не было", замечает Суворова. К Новому году спрос вырастет еще сильнее, поэтому к этой цене могут добавиться еще 13-15%. Таким образом, она может приблизиться к 13 тысячам рублей, делает вывод экономист.
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экономика, красная икра, россия
Экономика, Красная икра, Россия
Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Экономист Суворова: к Новому году красная икра подорожает до 13 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной икры на продовольственной ярмарке
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и без того растущие с начала осени. Ближе к праздникам цена за килограмм может дойти до 13 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.
Подорожание этого продукта она объяснила инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с 2023-м годом. С начала года цены выросли на 15%, и это не предел.
Уже сейчас, хотя до праздников еще есть время, цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей — "такого роста еще не было", замечает Суворова. К Новому году спрос вырастет еще сильнее, поэтому к этой цене могут добавиться еще 13-15%. Таким образом, она может приблизиться к 13 тысячам рублей, делает вывод экономист.
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