https://ria.ru/20241114/ikra-1983637402.html

Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году - РИА Новости, 14.11.2024

Названа цена килограмма красной икры ближе к Новому году

Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и без того растущие с начала осени. Ближе к праздникам цена за килограмм может дойти до 13 тысяч рублей,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:17

2024-11-14T02:17

2024-11-14T02:17

экономика

красная икра

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ажиотажный спрос на красную икру разгоняет цены, и без того растущие с начала осени. Ближе к праздникам цена за килограмм может дойти до 13 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета Синергия Татьяна Суворова.Подорожание этого продукта она объяснила инфляцией, в том числе потребительской, ростом цен на производство банок, а также снижением улова в три раза в сравнении с 2023-м годом. С начала года цены выросли на 15%, и это не предел.Уже сейчас, хотя до праздников еще есть время, цена килограмма красной икры в магазинах приближается к 10 тысячам рублей — "такого роста еще не было", замечает Суворова. К Новому году спрос вырастет еще сильнее, поэтому к этой цене могут добавиться еще 13-15%. Таким образом, она может приблизиться к 13 тысячам рублей, делает вывод экономист.

https://ria.ru/20241105/peterburg-1981881954.html

россия

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, красная икра, россия