Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост
Губернатор Смирнов предложил главе Кореневского района добровольно покинуть пост
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ТУЛА, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой уйти с должности, сообщили РИА Новости жители района.
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"Я просила от лица всех жителей (снять с должности главу Кореневского района. — Прим. ред.). Весь зал встал. <...> Но она не согласилась, даже не покраснела", — рассказала присутствующая на собрании жительница и волонтер Мария Скроб.
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По словам еще одного жителя, Смирнов предложил Дегтяревой уволиться по собственному желанию.
Другой собеседник агентства назвал причиной отставки "недостаточно эффективную работу с вынужденными переселенцами из района".
Это не первый подобный случай за последнее время. Так, во вторник на встрече руководства Курской области с жителями еще одного приграничного района — Суджанского — в отставку отправили главу района Александра Богачева.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.