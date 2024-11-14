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Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост - РИА Новости, 14.11.2024
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14:02 14.11.2024 (обновлено: 15:15 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gubernator-1983736739.html
Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост
Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост - РИА Новости, 14.11.2024
Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост
Губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой уйти с должности, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:02
2024-11-14T15:15
курск
курская область
алексей смирнов (политик)
политика
марина дегтярева
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ТУЛА, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой уйти с должности, сообщили РИА Новости жители района. "Я просила от лица всех жителей (снять с должности главу Кореневского района. — Прим. ред.). Весь зал встал. &lt;...&gt; Но она не согласилась, даже не покраснела", — рассказала присутствующая на собрании жительница и волонтер Мария Скроб. По словам еще одного жителя, Смирнов предложил Дегтяревой уволиться по собственному желанию. Другой собеседник агентства назвал причиной отставки "недостаточно эффективную работу с вынужденными переселенцами из района". Это не первый подобный случай за последнее время. Так, во вторник на встрече руководства Курской области с жителями еще одного приграничного района — Суджанского — в отставку отправили главу района Александра Богачева.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241112/bogachev-1983254450.html
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курск, курская область, алексей смирнов (политик) , политика, марина дегтярева
Курск, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Политика, Марина Дегтярева
Главе Кореневского района предложили добровольно покинуть пост

Губернатор Смирнов предложил главе Кореневского района добровольно покинуть пост

© Фото : Марина Дегтярева/VKМарина Дегтярева
Марина Дегтярева - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Марина Дегтярева/VK
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ТУЛА, 14 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой уйти с должности, сообщили РИА Новости жители района.
«
"Я просила от лица всех жителей (снять с должности главу Кореневского района. — Прим. ред.). Весь зал встал. <...> Но она не согласилась, даже не покраснела", — рассказала присутствующая на собрании жительница и волонтер Мария Скроб.
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По словам еще одного жителя, Смирнов предложил Дегтяревой уволиться по собственному желанию.
Другой собеседник агентства назвал причиной отставки "недостаточно эффективную работу с вынужденными переселенцами из района".
Это не первый подобный случай за последнее время. Так, во вторник на встрече руководства Курской области с жителями еще одного приграничного района — Суджанского — в отставку отправили главу района Александра Богачева.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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