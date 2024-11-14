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Зампред правительства России Чернышенко встретился с самарским губернатором
Зампред правительства России Чернышенко встретился с самарским губернатором - РИА Новости, 14.11.2024
Зампред правительства России Чернышенко встретился с самарским губернатором
Зампредседателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T00:00
2024-11-14T00:00
2024-11-14T00:00
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самарская область
самара
дмитрий чернышенко
вячеслав федорищев
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САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, в ходе которой обсудил развитие науки и образования в регионе, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. "Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса", - говорится в сообщении правительства региона. Чернышенко отметил, что Самарская область является одним из крупнейших научно-производственных центров не только в ПФО, но и в целом по России. В регионе успешно реализуются меры поддержки науки и образования: нацпроекты "Образование" и "Наука и университеты", федеральный проект "Профессионалитет" и другие, сообщил зампредседателя правительства России. "Правительство России всецело поддерживает стремление главы региона по формированию среды для их (студентов - ред.) комфортного обучения, работы и жизни. Важнейшим проектом является создание в Самаре при поддержке нашего президента Владимира Путина межвузовского кампуса. Новый объект призван стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения исследователей из России и из-за рубежа. Ключевая цель — обеспечить технологическое лидерство страны", - подчеркнул Чернышенко. Федорищев отметил, что строительство межвузовского кампуса позволит обеспечить регион высококвалифицированными кадрами для ключевых отраслей, станет драйвером развития научно-образовательного и промышленного потенциала региона. До конца ноября планируется заключить договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса с жилым комплексом на 5 тысяч мест, добавил губернатор Самарской области. "Проект строительства межвузовского кампуса крайне важен для нашего региона... Рассчитываем, что благодаря появлению современного университетского кампуса к нам будут приезжать молодые и талантливые ребята со всей России, которые будут оставаться здесь жить и работать", - отметил Федорищев. Отдельное внимание было уделено наполнению кампуса и его дальнейшей эксплуатации, привлечению сильных индустриальных партнеров и взаимодействию с ними, а также комплексному развитию территории и ее транспортной доступности.
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РИА Новости
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россия, самарская область, самара, дмитрий чернышенко, вячеслав федорищев, владимир путин
Россия, Самарская область, Самара, Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Федорищев, Владимир Путин
САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Зампредседателя правительства РФ, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, в ходе которой обсудил развитие науки и образования в регионе, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса", - говорится в сообщении правительства региона.
Чернышенко отметил, что Самарская область является одним из крупнейших научно-производственных центров не только в ПФО, но и в целом по России. В регионе успешно реализуются меры поддержки науки и образования: нацпроекты "Образование" и "Наука и университеты", федеральный проект "Профессионалитет" и другие, сообщил зампредседателя правительства России.
"Правительство России всецело поддерживает стремление главы региона по формированию среды для их (студентов - ред.) комфортного обучения, работы и жизни. Важнейшим проектом является создание в Самаре при поддержке нашего президента Владимира Путина межвузовского кампуса. Новый объект призван стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения исследователей из России и из-за рубежа. Ключевая цель — обеспечить технологическое лидерство страны", - подчеркнул Чернышенко.
Федорищев отметил, что строительство межвузовского кампуса позволит обеспечить регион высококвалифицированными кадрами для ключевых отраслей, станет драйвером развития научно-образовательного и промышленного потенциала региона. До конца ноября планируется заключить договор на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса с жилым комплексом на 5 тысяч мест, добавил губернатор Самарской области.
"Проект строительства межвузовского кампуса крайне важен для нашего региона... Рассчитываем, что благодаря появлению современного университетского кампуса к нам будут приезжать молодые и талантливые ребята со всей России, которые будут оставаться здесь жить и работать", - отметил Федорищев.
Отдельное внимание было уделено наполнению кампуса и его дальнейшей эксплуатации, привлечению сильных индустриальных партнеров и взаимодействию с ними, а также комплексному развитию территории и ее транспортной доступности.