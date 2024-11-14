https://ria.ru/20241114/gosduma-1983811128.html

В Госдуму внесли проект об особом порядке выплаты средств иноагентам

В Госдуму внесли проект об особом порядке выплаты средств иноагентам - РИА Новости, 14.11.2024

В Госдуму внесли проект об особом порядке выплаты средств иноагентам

В Госдуму внесён законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств на рублёвые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:05

2024-11-14T18:05

2024-11-14T18:05

россия

василий пискарев

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/56/1552265649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14d96bd5031fcc81dd4118235a316737.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об особом порядке выплаты иноагентам средств на рублёвые специальные счета от результатов интеллектуальной деятельности, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности... Соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. "Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается", - добавил парламентарий. В рамках проекта предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроектом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Также по решению суда возможно зачисление средств в бюджет, отмечается в проекте. Списание денежных средств со специального счета по обязательствам иностранного агента допускается по решению суда о взыскании этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, сказано в проекте. Законопроект о введении спецсчетов для выплат иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов предварительно поддержан уполномоченными органами исполнительной власти. Согласно документам, случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов по обязательствам иноагентов, а также порядок списания таких средств сможет устанавливать правительство РФ. Также иноагент обязан сообщить о наличии этого статуса тем, кто должен выплачивать ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. В случае исключения иноагента из реестра спецсчет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления лица, ранее признаваемого иноагентом, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного заявления. В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет, заключается в проекте . Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что на следующей неделе Госдума может приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении. Ко второму чтению планируется подготовить дополнительные нормы, касающиеся также зачисления средств на спецсчёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430770.html

https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983764933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, василий пискарев, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы украины