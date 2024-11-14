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Число раненных при обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 14.11.2024 (обновлено: 14:35 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983741379.html
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 14.11.2024
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12
Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:21
2024-11-14T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненных обстрелом... горловчан увеличилось до двенадцати", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что в результате того обстрела получили ранения 10 мирных жителей.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241113/tserkov-1983576751.html
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12

Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло 12

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Никитовского района Горловки
Последствия обстрела Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Никитовского района Горловки
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Количество раненных обстрелом... горловчан увеличилось до двенадцати", - написал Приходько.
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Курской области при украинском обстреле повредили церковь
13 ноября, 17:14
Ранее он сообщал, что в результате того обстрела получили ранения 10 мирных жителей.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Вчера, 10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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