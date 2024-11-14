https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983741379.html
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 14.11.2024
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12
Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:21
2024-11-14T14:21
2024-11-14T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983439109_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_1efe1a2c437e8e76de18d75efdd1577e.jpg
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненных обстрелом... горловчан увеличилось до двенадцати", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что в результате того обстрела получили ранения 10 мирных жителей.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241113/tserkov-1983576751.html
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983439109_0:167:960:887_1920x0_80_0_0_596ed86bdd38442670121ce56e16c6e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число раненных при обстреле Горловки достигло 12
Число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло 12