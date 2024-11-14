https://ria.ru/20241114/gorlovka-1983741379.html

Число раненных при обстреле Горловки достигло 12

Число раненных при обстреле Горловки достигло 12 - РИА Новости, 14.11.2024

Число раненных при обстреле Горловки достигло 12

Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:21

2024-11-14T14:21

2024-11-14T14:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось еще на два человека – до двенадцати, сообщил мэр города в в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненных обстрелом... горловчан увеличилось до двенадцати", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что в результате того обстрела получили ранения 10 мирных жителей.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241113/tserkov-1983576751.html

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983681074.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия