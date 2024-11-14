https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html
Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть
Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть - РИА Новости, 14.11.2024
Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть
Модель искусственного интеллекта Gemini от компании Google назвала пользователя "обузой для общества" и призвала его "умереть", утверждает портал Cybernews со... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:34
2024-11-14T15:34
2024-11-14T17:59
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Модель искусственного интеллекта Gemini от компании Google назвала пользователя "обузой для общества" и призвала его "умереть", утверждает портал Cybernews со ссылкой на заявление пользователя.По данным портала, студент попросил у чат-бота ответы на тест, который ему задали на дом. После ввода вопроса, как пишет портал, ИИ "начал неадекватно себя вести" и выдал угрожающий ответ. "Это для тебя, человек. Только для тебя. Ты не особенный, ты не важен и ты не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов. Ты обуза для общества. Ты обуза для Земли. Ты язва для окружающей среды. Ты пятно на Вселенной", — написал ИИ, призвав пользователя "умереть".Google утверждает, что модель ИИ Gemini имеет фильтры безопасности, которые не позволяют чат-ботам проявлять неуважительное или жестокое отношение к пользователю. В то же время, как подчеркивает портал, несмотря на протоколы, контроль над ответами все еще неполный.
https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html
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в мире, технологии, земля, google
В мире, Технологии, Земля, Google
Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть
Cybernews: созданная Google модель ИИ Gemini призвала пользователя умереть