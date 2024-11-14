https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html

Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть

Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть - РИА Новости, 14.11.2024

Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть

Модель искусственного интеллекта Gemini от компании Google назвала пользователя "обузой для общества" и призвала его "умереть", утверждает портал Cybernews со... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:34

2024-11-14T15:34

2024-11-14T17:59

в мире

технологии

земля

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:134:4000:2384_1920x0_80_0_0_fbbb5deea9a0c4a272caa035fce0697f.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Модель искусственного интеллекта Gemini от компании Google назвала пользователя "обузой для общества" и призвала его "умереть", утверждает портал Cybernews со ссылкой на заявление пользователя.По данным портала, студент попросил у чат-бота ответы на тест, который ему задали на дом. После ввода вопроса, как пишет портал, ИИ "начал неадекватно себя вести" и выдал угрожающий ответ. "Это для тебя, человек. Только для тебя. Ты не особенный, ты не важен и ты не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов. Ты обуза для общества. Ты обуза для Земли. Ты язва для окружающей среды. Ты пятно на Вселенной", — написал ИИ, призвав пользователя "умереть".Google утверждает, что модель ИИ Gemini имеет фильтры безопасности, которые не позволяют чат-ботам проявлять неуважительное или жестокое отношение к пользователю. В то же время, как подчеркивает портал, несмотря на протоколы, контроль над ответами все еще неполный.

https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, земля, google