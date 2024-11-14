https://ria.ru/20241114/glavar-1983785198.html

Главарь "РДК"* Капустин** получил пожизненный срок

Главарь "РДК"* Капустин** получил пожизненный срок - РИА Новости, 14.11.2024

Главарь "РДК"* Капустин** получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:05

2024-11-14T17:05

2024-11-14T20:33

происшествия

брянская область

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина** и еще троих фигурантов дела о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", — огласил решение судья. На таком наказании ранее настоял прокурор в прениях сторон. Суд определил, что обвиняемые должны будут провести первые восемь лет в тюрьме, а остальное время — в колонии особого режима. Каждого из них оштрафовали на два — два с половиной миллиона миллиона рублей. Также наложен запрет на администрирование сайтов на срок от трех до четырех лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан на общую сумму десять миллионов рублей, а также иски местного отделения Росгвардии и обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом, водой и электричеством организаций на 3,5 миллиона рублей.Защита фигурантов просила суд признать их невиновными и прекратить уголовное преследование, так как в деле нет показаний обвиняемых, их причастность к преступлениям доказывается исключительно снимками и показаниями свидетелей, а само дело преимущественно основано на предположениях. Пятеро фигурантов, среди которых также Алексей Огурцов**, Александр Галанов** и Антон Зырянов**, заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным следствия, 2 марта 2023 года с территории Украины в села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялись госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Также заочно пожизненно осужден Канахин**, который участвовал в нападении на Россию в составе "РДК"*. Капустин** — один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесены в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

https://ria.ru/20240911/kvartira-1972191693.html

https://ria.ru/20240920/pozhiznennyy_srok-1973745871.html

https://ria.ru/20241114/kapustin-1983685639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)