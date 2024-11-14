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Жители Курской области освистали главу Кореневского района - РИА Новости, 14.11.2024
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14:55 14.11.2024 (обновлено: 15:59 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/glava-1983749504.html
Жители Курской области освистали главу Кореневского района
Жители Курской области освистали главу Кореневского района - РИА Новости, 14.11.2024
Жители Курской области освистали главу Кореневского района
Жители Курской области освистали главу Кореневского района за хвастовство медалью, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:55
2024-11-14T15:59
общество
курская область
курск
брянская область
алексей смирнов (политик)
россия
марина дегтярева
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жители Курской области освистали главу Кореневского района за хвастовство медалью, пишет Telegram-канал Mash."Дегтярева с радостью отчиталась, что вместе с коллегами из других приграничных курских администраций получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". Пока люди в зале спрашивали, как им спасать своих близких и почему эвакуация проходит так плохо. Реакция — ожидаемая", — говорится в посте.В четверг жители Кореневского района сообщили РИА Новости, что губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил Марине Дегтяревой уйти с должности.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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общество, курская область, курск, брянская область, алексей смирнов (политик) , россия, марина дегтярева
Общество, Курская область, Курск, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Марина Дегтярева
Жители Курской области освистали главу Кореневского района

Главу Кореневского района Дегтяреву освистали за хвастовство медалью

© Фото : Марина Дегтярева/VKМарина Дегтярева
Марина Дегтярева - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Марина Дегтярева/VK
Марина Дегтярева
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жители Курской области освистали главу Кореневского района за хвастовство медалью, пишет Telegram-канал Mash.
«
"Дегтярева с радостью отчиталась, что вместе с коллегами из других приграничных курских администраций получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". Пока люди в зале спрашивали, как им спасать своих близких и почему эвакуация проходит так плохо. Реакция — ожидаемая", — говорится в посте.
В четверг жители Кореневского района сообщили РИА Новости, что губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил Марине Дегтяревой уйти с должности.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоКурская областьКурскБрянская областьАлексей Смирнов (политик)РоссияМарина Дегтярева
 
 
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