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Жители Курской области освистали главу Кореневского района
Жители Курской области освистали главу Кореневского района - РИА Новости, 14.11.2024
Жители Курской области освистали главу Кореневского района
Жители Курской области освистали главу Кореневского района за хвастовство медалью, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:55
2024-11-14T14:55
2024-11-14T15:59
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жители Курской области освистали главу Кореневского района за хвастовство медалью, пишет Telegram-канал Mash."Дегтярева с радостью отчиталась, что вместе с коллегами из других приграничных курских администраций получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". Пока люди в зале спрашивали, как им спасать своих близких и почему эвакуация проходит так плохо. Реакция — ожидаемая", — говорится в посте.В четверг жители Кореневского района сообщили РИА Новости, что губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил Марине Дегтяревой уйти с должности.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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общество, курская область, курск, брянская область, алексей смирнов (политик) , россия, марина дегтярева
Общество, Курская область, Курск, Брянская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Марина Дегтярева
Жители Курской области освистали главу Кореневского района
Главу Кореневского района Дегтяреву освистали за хвастовство медалью