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В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму

В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму - РИА Новости, 14.11.2024

В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал кандидата в генпрокуроры США Мэтта Гетца сохранить свою позицию по... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал кандидата в генпрокуроры США Мэтта Гетца сохранить свою позицию по российскому статусу Крыма. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил Гетца на пост главы минюста и генпрокурора. В апреле конгрессмен на слушаниях в комитете палаты представителей поинтересовался у помощницы главы Пентагона о том, какие в демократической администрации видят условия для "стратегического поражения" России и нужно ли для него "исключить Крым из состава РФ". Гетц отметил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России и если такая цель имеется, то она "недостижима". "Будем верить, что представители команды Трампа сохранят позицию по Крыму и не свернут с выбранного пути, оставшись последовательными в своих словах и делах", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, важно, чтобы заявления представителей будущей администрации Трампа и его самого неожиданным образом не трансформировались на противоположные, а все сказанное до выборов не оказалось "банальным предвыборным блефом и популизмом".

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