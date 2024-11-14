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В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
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10:30 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/getts-1983677886.html
В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму
В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал кандидата в генпрокуроры США Мэтта Гетца сохранить свою позицию по... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:30
2024-11-14T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал кандидата в генпрокуроры США Мэтта Гетца сохранить свою позицию по российскому статусу Крыма. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил Гетца на пост главы минюста и генпрокурора. В апреле конгрессмен на слушаниях в комитете палаты представителей поинтересовался у помощницы главы Пентагона о том, какие в демократической администрации видят условия для "стратегического поражения" России и нужно ли для него "исключить Крым из состава РФ". Гетц отметил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России и если такая цель имеется, то она "недостижима". "Будем верить, что представители команды Трампа сохранят позицию по Крыму и не свернут с выбранного пути, оставшись последовательными в своих словах и делах", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, важно, чтобы заявления представителей будущей администрации Трампа и его самого неожиданным образом не трансформировались на противоположные, а все сказанное до выборов не оказалось "банальным предвыборным блефом и популизмом".
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в мире, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф, украина, выборы президента сша — 2024, министерство юстиции сша
В мире, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Украина, Выборы президента США — 2024, Министерство юстиции США
В Госдуме призвали кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму

Шеремет призвал кандидата в генпрокуроры США сохранить позицию по Крыму

© AP Photo / John BazemoreМэтт Гетц
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / John Bazemore
Мэтт Гетц. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал кандидата в генпрокуроры США Мэтта Гетца сохранить свою позицию по российскому статусу Крыма.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что предложил Гетца на пост главы минюста и генпрокурора. В апреле конгрессмен на слушаниях в комитете палаты представителей поинтересовался у помощницы главы Пентагона о том, какие в демократической администрации видят условия для "стратегического поражения" России и нужно ли для него "исключить Крым из состава РФ". Гетц отметил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России и если такая цель имеется, то она "недостижима".
"Будем верить, что представители команды Трампа сохранят позицию по Крыму и не свернут с выбранного пути, оставшись последовательными в своих словах и делах", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, важно, чтобы заявления представителей будущей администрации Трампа и его самого неожиданным образом не трансформировались на противоположные, а все сказанное до выборов не оказалось "банальным предвыборным блефом и популизмом".
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Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским
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В миреДональд ТрампМихаил ШереметГосдума РФУкраинаВыборы президента США — 2024Министерство юстиции США
 
 
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