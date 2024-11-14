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Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором - РИА Новости, 14.11.2024
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08:51 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/getts-1983656799.html
Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором
Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором - РИА Новости, 14.11.2024
Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором
Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что американский сенат не даст выдвинутому победителем президентских выборов в США Дональдом... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:51
2024-11-14T08:51
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что американский сенат не даст выдвинутому победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом политику Мэтту Гетцу стать генеральным прокурором страны. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг."Гетца не утвердят, все это знают", - заявил Маккарти. Отмечается, что в 2023 году Гетц инициировал отстранение Маккарти от должности спикера палаты представителей конгресса США. В то же время Маккарти похвалил кандидатуры Марко Рубио и Илона Маска, выдвинутые Трампом на посты госсекретаря и главы нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) соответственно. По словам Маккарти, на этот раз Трамп лучше подготовлен к роли главы государства, чем в период своего первого президентства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983633854.html
https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html
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в мире, сша, кевин маккарти, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, Марко Рубио
Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором

Экс-спикер палаты представителей США: сенат не даст Гетцу стать генпрокурором

© AP Photo / John BazemoreКонгрессмен Мэтт Гетц
Конгрессмен Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / John Bazemore
Конгрессмен Мэтт Гетц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что американский сенат не даст выдвинутому победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом политику Мэтту Гетцу стать генеральным прокурором страны. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг.
"Гетца не утвердят, все это знают", - заявил Маккарти.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп предложил кандидатуру на пост директора национальной разведки
13 ноября, 23:14
Отмечается, что в 2023 году Гетц инициировал отстранение Маккарти от должности спикера палаты представителей конгресса США.
В то же время Маккарти похвалил кандидатуры Марко Рубио и Илона Маска, выдвинутые Трампом на посты госсекретаря и главы нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) соответственно. По словам Маккарти, на этот раз Трамп лучше подготовлен к роли главы государства, чем в период своего первого президентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа
9 марта, 07:04
 
В миреСШАКевин МаккартиДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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