Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором
Экс-спикер палаты представителей США: сенат не даст Гетцу стать генпрокурором
© AP Photo / John BazemoreКонгрессмен Мэтт Гетц
© AP Photo / John Bazemore
Конгрессмен Мэтт Гетц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что американский сенат не даст выдвинутому победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом политику Мэтту Гетцу стать генеральным прокурором страны. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг.
"Гетца не утвердят, все это знают", - заявил Маккарти.
Отмечается, что в 2023 году Гетц инициировал отстранение Маккарти от должности спикера палаты представителей конгресса США.
В то же время Маккарти похвалил кандидатуры Марко Рубио и Илона Маска, выдвинутые Трампом на посты госсекретаря и главы нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) соответственно. По словам Маккарти, на этот раз Трамп лучше подготовлен к роли главы государства, чем в период своего первого президентства.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.