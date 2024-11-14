https://ria.ru/20241114/getts-1983656799.html

Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором

Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором - РИА Новости, 14.11.2024

Бывший американский экс-сенатор считает, что Гетц не станет генпрокурором

Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что американский сенат не даст выдвинутому победителем президентских выборов в США Дональдом... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:51

2024-11-14T08:51

2024-11-14T08:51

в мире

сша

кевин маккарти

дональд трамп

марко рубио

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти считает, что американский сенат не даст выдвинутому победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом политику Мэтту Гетцу стать генеральным прокурором страны. Об этом он заявил в интервью агентству Блумберг."Гетца не утвердят, все это знают", - заявил Маккарти. Отмечается, что в 2023 году Гетц инициировал отстранение Маккарти от должности спикера палаты представителей конгресса США. В то же время Маккарти похвалил кандидатуры Марко Рубио и Илона Маска, выдвинутые Трампом на посты госсекретаря и главы нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) соответственно. По словам Маккарти, на этот раз Трамп лучше подготовлен к роли главы государства, чем в период своего первого президентства. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/tramp-1983633854.html

https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, кевин маккарти, дональд трамп, марко рубио