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Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским - РИА Новости, 14.11.2024
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03:37 14.11.2024 (обновлено: 15:13 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/getts-1983642594.html
Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским
Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским - РИА Новости, 14.11.2024
Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским
Предложенный Дональдом Трампом на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины "по выходу Крыма из состава... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:37
2024-11-14T15:13
сша
россия
в мире
украина
дональд трамп
тулси габбард
владимир зеленский
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Предложенный Дональдом Трампом на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины "по выходу Крыма из состава России", а номинированная на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард признавала, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой. РИА Новости проанализировало ранее озвученные высказывания Гетца и Габбард. Тему Крыма будущий кандидат на пост генпрокурора затронул на слушаниях в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона в апреле этого года. Он поинтересовался у помощницы главы военного ведомства, какие в демократической администрации видят условия для так называемого стратегического поражения Москвы и нужно ли для него "исключить Крым из состава России". Гетц заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России и если такая цель имеется, то она "недостижима".Должность главы Минюста как таковая не предполагает внешнеполитического взаимодействия, но чиновники могут участвовать в международных правовых форумах. К примеру, действующий генпрокурор Меррик Гарланд в 2023 году, по информации СМИ, посещал Львов, чтобы вместе с Владимиром Зеленским участвовать в конференции. Полномочия Минюста также включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима и участие в судебных разбирательствах на стороне обвинения. То есть чиновники ведомства будут представлять "народ США" в делах против обвиненных и ожидающих приговоров россиян, а также при рассмотрении апелляций уже осужденных. Гетц неоднократно высказывался против планов демократов "вечно финансировать Киев" и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции США в вопросе применения американского оружия в украинском конфликте. А в 2022 году, когда Зеленский выступал в конгрессе, он отказался встать и аплодировать. Габбард, в свою очередь, в июле 2023-го заявляла, что политика Байдена толкает США на грань ядерного столкновения, а "прокси-война с Россией" продолжает обостряться.Как глава Национальной разведки, она также не будет активно задействована во внешней политике. Но подконтрольные структуры будут следить за деятельностью спецслужб стран-конкурентов и оценивать угрозы для США.После вступления Трампа в должность новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку республиканцы должны получить большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/tramp-1983596948.html
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сша, россия, в мире, украина, дональд трамп, тулси габбард, владимир зеленский, министерство обороны сша, оон, nbc, выборы президента сша — 2024
США, Россия, В мире, Украина, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, ООН, NBC, Выборы президента США — 2024
Предложенный Трампом на пост генпрокурора США признавал Крым российским

Предложенный Трампом на пост генпрокурора США заявлял, что Киев не вернет Крым

© AP Photo / John BazemoreКонгрессмен Мэтт Гетц
Конгрессмен Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / John Bazemore
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Предложенный Дональдом Трампом на пост генпрокурора (главы Минюста) конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины "по выходу Крыма из состава России", а номинированная на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард признавала, что США под руководством демократов ведут прокси-войну с Москвой.
РИА Новости проанализировало ранее озвученные высказывания Гетца и Габбард.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трамп назначит спецпосланника по Украине для переговоров, сообщает Fox News
13 ноября, 18:26
Тему Крыма будущий кандидат на пост генпрокурора затронул на слушаниях в комитете палаты представителей с участием чиновников Пентагона в апреле этого года. Он поинтересовался у помощницы главы военного ведомства, какие в демократической администрации видят условия для так называемого стратегического поражения Москвы и нужно ли для него "исключить Крым из состава России". Гетц заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России и если такая цель имеется, то она "недостижима".
Должность главы Минюста как таковая не предполагает внешнеполитического взаимодействия, но чиновники могут участвовать в международных правовых форумах. К примеру, действующий генпрокурор Меррик Гарланд в 2023 году, по информации СМИ, посещал Львов, чтобы вместе с Владимиром Зеленским участвовать в конференции.
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Сенатор назвал план Трампа по Украине провальным
13 ноября, 19:32
Полномочия Минюста также включают привлечение к уголовной ответственности нарушителей санкционного режима и участие в судебных разбирательствах на стороне обвинения. То есть чиновники ведомства будут представлять "народ США" в делах против обвиненных и ожидающих приговоров россиян, а также при рассмотрении апелляций уже осужденных.
Гетц неоднократно высказывался против планов демократов "вечно финансировать Киев" и предупреждал оппонентов об угрозе третьей мировой войны из-за позиции США в вопросе применения американского оружия в украинском конфликте. А в 2022 году, когда Зеленский выступал в конгрессе, он отказался встать и аплодировать.
Габбард, в свою очередь, в июле 2023-го заявляла, что политика Байдена толкает США на грань ядерного столкновения, а "прокси-война с Россией" продолжает обостряться.
Как глава Национальной разведки, она также не будет активно задействована во внешней политике. Но подконтрольные структуры будут следить за деятельностью спецслужб стран-конкурентов и оценивать угрозы для США.
Дональд Трамп во время выступления во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Крыму оценили планы команды Трампа по Украине
7 ноября, 17:24
После вступления Трампа в должность новому составу конгресса предстоит заслушать кандидатов на посты в администрацию, а затем утвердить их. Поскольку республиканцы должны получить большинство в обеих палатах парламента, процедура согласования номинантов должна пройти быстро.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
В Крыму рассказали о скрытой схеме Запада по вооружению Украины
2 ноября, 10:06
 
СШАРоссияВ миреУкраинаДональд ТрампТулси ГаббардВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАООНNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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