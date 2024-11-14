Рейтинг@Mail.ru
Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.11.2024 (обновлено: 23:25 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gettemyuller-1983841050.html
Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу
Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу - РИА Новости, 14.11.2024
Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу
Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:36
2024-11-14T23:25
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
россия
сша
германия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в статье для Financial Times."Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением", — считает она.Первая уступка, по ее мнению, могла бы касаться формулировки в соглашении о прекращении огня, где за основу предлагается взять пример Западной Германии после Второй мировой войны. "Территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германия от ее восточных регионов не считалось постоянным", — говорится в материале.Вторая уступка, по мнению Гетемюллер, могла бы касаться возможности допустить вступление Украины в НАТО, которое будет не "отложено на неопределенный срок", а "проработано в течение неопределенного периода". Как считает политик, этот период для Киева будет весьма длительным, поскольку еще предстоит выполнить множество условий.Третья уступка касается возобновления переговоров России и США по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_423973d0e7f361e70480cf69769ff55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, в мире, россия, сша, германия, владимир путин, дональд трамп, роуз геттемюллер, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Россия, США, Германия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Роуз Геттемюллер, НАТО
Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу

Экс-замгенсекретаря НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в статье для Financial Times.
"Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением", — считает она.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана"
Вчера, 15:27
Первая уступка, по ее мнению, могла бы касаться формулировки в соглашении о прекращении огня, где за основу предлагается взять пример Западной Германии после Второй мировой войны. "Территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германия от ее восточных регионов не считалось постоянным", — говорится в материале.
Вторая уступка, по мнению Гетемюллер, могла бы касаться возможности допустить вступление Украины в НАТО, которое будет не "отложено на неопределенный срок", а "проработано в течение неопределенного периода". Как считает политик, этот период для Киева будет весьма длительным, поскольку еще предстоит выполнить множество условий.
Третья уступка касается возобновления переговоров России и США по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии
Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреРоссияСШАГерманияВладимир ПутинДональд ТрампРоуз ГеттемюллерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала