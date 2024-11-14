https://ria.ru/20241114/gettemyuller-1983841050.html

Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу

Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу - РИА Новости, 14.11.2024

Экс-замгенсекретаря НАТО предложила России сделать три уступки Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:36

2024-11-14T20:36

2024-11-14T23:25

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в статье для Financial Times."Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением", — считает она.Первая уступка, по ее мнению, могла бы касаться формулировки в соглашении о прекращении огня, где за основу предлагается взять пример Западной Германии после Второй мировой войны. "Территориальная целостность Германии была сохранена, а отделение Федеративной Республики Германия от ее восточных регионов не считалось постоянным", — говорится в материале.Вторая уступка, по мнению Гетемюллер, могла бы касаться возможности допустить вступление Украины в НАТО, которое будет не "отложено на неопределенный срок", а "проработано в течение неопределенного периода". Как считает политик, этот период для Киева будет весьма длительным, поскольку еще предстоит выполнить множество условий.Третья уступка касается возобновления переговоров России и США по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html

https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html

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