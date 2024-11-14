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Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников - РИА Новости, 14.11.2024
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16:42 14.11.2024 (обновлено: 17:16 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/geroi-1983777414.html
Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников
Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников - РИА Новости, 14.11.2024
Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников
Дополнительный набор на участие в президентской программе "Время героев" пройдет с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025-го, сообщил ректор РАНХиГС,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:42
2024-11-14T17:16
общество
россия
программа "время героев"
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Дополнительный набор на участие в президентской программе "Время героев" пройдет с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025-го, сообщил ректор РАНХиГС, руководитель проекта Алексей Комиссаров.В четверг состоялось очередное заседание Общественного совета программы "Время героев". На нем обсудили итоги второго образовательного модуля. Комиссаров отметил, что все участники проходят стажировку, часть из них уже получили серьезные назначения."Одно из главных решений, которое сегодня было принято, связано с тем, что с завтрашнего дня мы начинаем дополнительный набор на программу "Время героев", — отметил он.Комиссаров уточнил, что попасть в новый поток могут те, кто показал наилучшие результаты в первой волне набора весной этого года, однако не вошел в число 83 участников. Кроме того, принять участие смогут те, кто успешно прошел тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал наилучшие результаты по итогам прохождения дистанционной программы обучения в Президентской академии.Возможность подать заявку также есть у тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого раньше.&quot;Можно это сделать с 15 ноября по 15 января. До мая (2025 года. — Прим. ред.) будут подведены итоги дополнительного набора, и с мая начнется второй поток, второй этап программы &quot;Время героев&quot;. Призываем тех, кто по каким-то причинам не смог подать заявку несколько месяцев назад, сделать это сейчас&quot;, — добавил руководитель программы &quot;Время героев&quot;.Он отметил, что участники проекта — это "элита нашей страны". Образовательная программа "Время героев" построена так, чтобы они могли получить все необходимые теоретические знания по государственному и муниципальному управлению, экономике, финансам и инвестициям."Кроме этого, (программа позволяет. — Прим. ред.) на практике посмотреть, как реализуются поставленные задачи, побывать в регионах, поработать в качестве наставляемых с руководителями страны. У нас среди наставников и заместители председателя правительства, и руководство администрации президента, министры, губернаторы, руководители корпораций", — заключил Комиссаров.В феврале Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
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общество, россия, программа "время героев"
Общество, Россия, Программа "Время героев"
Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников

Программа "Время героев" 15 ноября откроет дополнительный набор участников

© Фото : Программа "Время героев"Обучение первого набора участников программы "Время героев"
Обучение первого набора участников программы Время героев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Программа "Время героев"
Обучение первого набора участников программы "Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Дополнительный набор на участие в президентской программе "Время героев" пройдет с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025-го, сообщил ректор РАНХиГС, руководитель проекта Алексей Комиссаров.
В четверг состоялось очередное заседание Общественного совета программы "Время героев". На нем обсудили итоги второго образовательного модуля. Комиссаров отметил, что все участники проходят стажировку, часть из них уже получили серьезные назначения.
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"Одно из главных решений, которое сегодня было принято, связано с тем, что с завтрашнего дня мы начинаем дополнительный набор на программу "Время героев", — отметил он.
Комиссаров уточнил, что попасть в новый поток могут те, кто показал наилучшие результаты в первой волне набора весной этого года, однако не вошел в число 83 участников. Кроме того, принять участие смогут те, кто успешно прошел тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал наилучшие результаты по итогам прохождения дистанционной программы обучения в Президентской академии.
Возможность подать заявку также есть у тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого раньше.
«

"Можно это сделать с 15 ноября по 15 января. До мая (2025 года. — Прим. ред.) будут подведены итоги дополнительного набора, и с мая начнется второй поток, второй этап программы "Время героев". Призываем тех, кто по каким-то причинам не смог подать заявку несколько месяцев назад, сделать это сейчас", — добавил руководитель программы "Время героев".

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Он отметил, что участники проекта — это "элита нашей страны". Образовательная программа "Время героев" построена так, чтобы они могли получить все необходимые теоретические знания по государственному и муниципальному управлению, экономике, финансам и инвестициям.
"Кроме этого, (программа позволяет. — Прим. ред.) на практике посмотреть, как реализуются поставленные задачи, побывать в регионах, поработать в качестве наставляемых с руководителями страны. У нас среди наставников и заместители председателя правительства, и руководство администрации президента, министры, губернаторы, руководители корпораций", — заключил Комиссаров.
В феврале Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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ОбществоРоссияПрограмма "Время героев"
 
 
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