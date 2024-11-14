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Эксперты прокомментировали запрет Германии на поставки СПГ из России - РИА Новости, 14.11.2024
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19:59 14.11.2024 (обновлено: 20:00 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983836114.html
Эксперты прокомментировали запрет Германии на поставки СПГ из России
Эксперты прокомментировали запрет Германии на поставки СПГ из России - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперты прокомментировали запрет Германии на поставки СПГ из России
Запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) со стороны властей Германии наносит ущерб своим же потребителям и бизнесу, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:59
2024-11-14T20:00
экономика
германия
россия
швеция
игорь юшков
алексей гривач
фонд национальной энергетической безопасности
евросоюз
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) со стороны властей Германии наносит ущерб своим же потребителям и бизнесу, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минэкономики Германии запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов", ранее в четверг писала газета Financial Times, ссылаясь на уведомление ведомства. Это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле в воскресенье. "Правительство страны может ограничить прием газа из России на терминал, но кому оно сделает этим плохо, кроме своих же потребителей, которым придется искать другую и, вероятно, более дорогую партию СПГ, непонятно", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Его точку зрения разделяет и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Германия покупает российский СПГ через посредников, используя процесс регазификации. При этом Юшков задается вопросом, почему власти Германии препятствуют своим компаниям обеспечивать загрузку собственных терминалов. "Получается, что немецкое правительство мешает окупать проект, который оно само инициировало. Это же немецкое руководство сказало, что нужны приемные СПГ-терминалы…, и не дают их загрузить", - заключил он. Совет ЕС в июне утвердил 14-й пакет санкций, в частности ограничивающий импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газотранспортной системе. К национальным газораспределительным сетям объединения не подключены два СПГ-терминала в Швеции и один в Финляндии. Также запрещались новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для "Артик СПГ-2" и "Мурманский СПГ".
https://ria.ru/20241022/gaz-1979168579.html
https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html
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экономика, германия, россия, швеция, игорь юшков, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, евросоюз
Экономика, Германия, Россия, Швеция, Игорь Юшков, Алексей Гривач, Фонд национальной энергетической безопасности, Евросоюз
Эксперты прокомментировали запрет Германии на поставки СПГ из России

Эксперты: запрет поставок СПГ из России наносит ущерб потребителям и бизнесу

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) со стороны властей Германии наносит ущерб своим же потребителям и бизнесу, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минэкономики Германии запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов", ранее в четверг писала газета Financial Times, ссылаясь на уведомление ведомства. Это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле в воскресенье.
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"Правительство страны может ограничить прием газа из России на терминал, но кому оно сделает этим плохо, кроме своих же потребителей, которым придется искать другую и, вероятно, более дорогую партию СПГ, непонятно", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Его точку зрения разделяет и эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Германия покупает российский СПГ через посредников, используя процесс регазификации.
При этом Юшков задается вопросом, почему власти Германии препятствуют своим компаниям обеспечивать загрузку собственных терминалов. "Получается, что немецкое правительство мешает окупать проект, который оно само инициировало. Это же немецкое руководство сказало, что нужны приемные СПГ-терминалы…, и не дают их загрузить", - заключил он.
Совет ЕС в июне утвердил 14-й пакет санкций, в частности ограничивающий импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газотранспортной системе. К национальным газораспределительным сетям объединения не подключены два СПГ-терминала в Швеции и один в Финляндии. Также запрещались новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для "Артик СПГ-2" и "Мурманский СПГ".
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