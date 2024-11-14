В Германии заговорили о возвращении своих компаний в Россию
Шнайдер: россияне после отмены санкций могут заменить китайские авто на немецкие
© Фото : BMWАвтомобиль BMW M5
© Фото : BMW
Автомобиль BMW M5
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В случае отмены санкций российские водители могут заменить свои китайские автомобили обратно на немецкие, предположил глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung.
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"С экономической, а не политической точки зрения я вижу это так: если в ближайшие двенадцать месяцев санкции Запада в отношении автотранспорта будут отменены и появится возможность продавать BMW или Mercedes напрямую из Германии в Россию, то российские компании также будут к этому готовы. Россияне тут же снова начнут покупать немецкие автомобили, а китайские машины поставят в гараж", — рассказал Шнайдер.
Эксперт также считает, что Германии лучше не добиваться потери российского рынка из-за наложенных на страну санкций, поскольку на место немцев могут прийти конкуренты из других стран.
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"Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не потерять навсегда определенные рынки, на которые мы наложили санкции", — предупредил специалист.
В октябре посол России в Германии Сергей Нечаев выразил в сожаление в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену, что в последние годы немецкая сторона разорвала большую часть сотрудничества с Россией, в том числе в экономической сфере, где у стран были крепкие взаимовыгодные связи. При этом он выразил надежду, что со временем отношения между Москвой и Берлином нормализуются.
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