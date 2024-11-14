"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника

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Политолог Тимошенкова: новым канцлером Германии может стать неуравновешенный
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Экономический кризис в Германии привел к развалу правительства. Новый год страна может встретить без утвержденного бюджета и кабинета министров. К тому же оппозиция хочет побыстрее распустить парламент. Что происходит в ФРГ — в материале РИА Новости.
Световая дифференция
Глава правительства и бывший руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц уволил министра финансов и лидера "Свободных демократов" (СвДП) Кристиана Линднера, сославшись на то, что тот собирался передать Украине часть денег, предназначенных для пенсионеров. После этого вице-канцлер и председатель "Зеленых" Роберт Хабек сообщил о распаде трехпартийной коалиции, прозванной "Светофором". Теперь в стране правительство меньшинства, но союз СДПГ и "Зеленых" вряд ли продержится дольше пары месяцев.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц
Ожидается, что 15 января парламент проголосует по вотуму доверия кабмину. Почти наверняка Шольца и Хабека не поддержат. И тогда — досрочные выборы, в марте 2025-го, то есть на полгода раньше. Однако, по информации Reuters, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц требует провести процедуру еще быстрее, чтобы избрать бундестаг в январе. В свою очередь, издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в ХДС/ХСС утверждает, что Шольц якобы согласился поднять вопрос о вотуме доверия 18 декабря. Выборы в таком случае — 23 февраля. Для Германии это четвертый раз в истории. Подобное уже было в 1972-м, 1983-м и 2005-м.
Главная причина развала коалиции — разногласия по экономическим вопросам. В частности, в СвДП предлагали простимулировать рост ВВП за счет снижения налогов. СДПГ и "Зеленые" выступили за повышение государственных расходов в сфере социальной политики и поддержки промышленности.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц
Недавний опрос социологов из ZDF показал: рейтинг партии Линднера — порядка четырех процентов. При этом избирательный барьер — пять. Скорее всего, в следующем созыве парламента окажутся ХДС/ХСС (33%), "Альтернатива для Германии" (18), СДПГ (16), "Зеленые" (12) и "Союз Сары Вагенкнехт" (6%).
Лидер ХСС Маркус Зедер выражал готовность после выборов сформировать правящую коалицию с СДПГ, но без Шольца. Действующего главу государства он призвал покончить со всем этим как можно скорее. "Иначе возникнет впечатление, что ведомство федерального канцлера хотят превратить в штаб-квартиру предвыборной борьбы", — пояснил политик.
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Новый поворот
Между тем бюджет на следующий год еще не приняли. В сложившейся ситуации это может быть недостижимым, так как у правительства нет большинства в парламенте. Нельзя исключать, что Шольц под предлогом российско-украинского конфликта попросит Конституционный суд объявить чрезвычайную ситуацию — как во время пандемии коронавируса. Тогда ему разрешат создать специальный внебюджетный фонд.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Другой сценарий предполагает сделку с оппозицией. Парламент снимает ограничения на кредитную задолженность правительства, а канцлер выносит на рассмотрение вопрос о вотуме доверия. И дальше возникают варианты.
Когда бундестаг провалит голосование, Шольц обратится к однопартийцу и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По конституции без него назначить досрочные выборы нельзя. Теоретически оппозиция может попытаться выдвинуть вотум недоверия Шольцу, но для этого нужно две трети голосов, что вряд ли получится.
Франк-Вальтер Штайнмайер
Новым министром финансов назначили социал-демократа Йорга Кукиса — инвестиционного банкира из Goldman Sachs Group. После снятия так называемого долгового тормоза он способен реализовать все проекты кабмина в социальной и военной сфере. При благоприятном стечении обстоятельств это даже поднимет рейтинг СДПГ и лично Шольца.
Закулисные переговоры
Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что у Шольца еще есть шансы на сохранение правительства меньшинства. При определенных условиях он мог бы заручиться голосами депутатов от "Альтернативы для Германии" и других партий, чтобы проталкивать нужные законы через парламент. Однако канцлер не огласил никаких планов на следующий год — похоже, он готов распустить кабмин.
© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
"Я в каком-то смысле обижен на Шольца, так как технически он вполне способен протянуть до осени 2025-го, и я ожидал от него именно этого. Он может, но не хочет. Ведь у Мерца нет партнеров, чтобы сформировать правительство. По сути, Шольц занимается самоликвидацией", — говорит эксперт.
По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, хотя у оппозиции пока нет сил для формирования парламентского большинства, чтобы выдвинуть своего канцлера, Шольц сдержит обещание и назначит выборы. "Он мог и дальше плыть в лодке, которая неминуемо разобьется, но взял инициативу на себя — уволил министра финансов от бунтующей партии СвДП", — объясняет она.
Здание Рейхстага в центре Берлина
В данный момент главный вопрос в том, когда состоятся досрочные выборы: в марте или еще раньше. "Решение примут до середины декабря, потому что затем депутаты уйдут на каникулы. Оппозиция хочет все сделать побыстрее, так как сейчас у нее более выгодные позиции, чем у СДПГ. У Шольца тяжелое положение, однако у него есть опыт политической борьбы, он умеет двигаться как танк к своей цели. У Мерца нет такого опыта, к тому же он достаточно неуравновешенный человек. Его партия на подъеме за счет поддержки протестных избирателей, но неизвестно, что будет через несколько месяцев. Время может работать на Шольца", — рассуждает Тимошенкова.
Важный фактор — победа в США Дональда Трампа, который способен существенно скорректировать американскую политику на Украине и усилить экономическое давление на ФРГ, добавляет эксперт. Немецким партиям придется реагировать на это, что создаст новые политические расклады и союзы. Поэтому оппозиция так торопится.