https://ria.ru/20241114/germaniya-1983317638.html

"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника

"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника - РИА Новости, 14.11.2024

"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника

Экономический кризис в Германии привел к развалу правительства. Новый год страна может встретить без утвержденного бюджета и кабинета министров. К тому же... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:00

2024-11-14T08:06

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Экономический кризис в Германии привел к развалу правительства. Новый год страна может встретить без утвержденного бюджета и кабинета министров. К тому же оппозиция хочет побыстрее распустить парламент. Что происходит в ФРГ — в материале РИА Новости.Световая дифференцияГлава правительства и бывший руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц уволил министра финансов и лидера "Свободных демократов" (СвДП) Кристиана Линднера, сославшись на то, что тот собирался передать Украине часть денег, предназначенных для пенсионеров. После этого вице-канцлер и председатель "Зеленых" Роберт Хабек сообщил о распаде трехпартийной коалиции, прозванной "Светофором". Теперь в стране правительство меньшинства, но союз СДПГ и "Зеленых" вряд ли продержится дольше пары месяцев.Ожидается, что 15 января парламент проголосует по вотуму доверия кабмину. Почти наверняка Шольца и Хабека не поддержат. И тогда — досрочные выборы, в марте 2025-го, то есть на полгода раньше. Однако, по информации Reuters, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц требует провести процедуру еще быстрее, чтобы избрать бундестаг в январе. В свою очередь, издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в ХДС/ХСС утверждает, что Шольц якобы согласился поднять вопрос о вотуме доверия 18 декабря. Выборы в таком случае — 23 февраля. Для Германии это четвертый раз в истории. Подобное уже было в 1972-м, 1983-м и 2005-м.Главная причина развала коалиции — разногласия по экономическим вопросам. В частности, в СвДП предлагали простимулировать рост ВВП за счет снижения налогов. СДПГ и "Зеленые" выступили за повышение государственных расходов в сфере социальной политики и поддержки промышленности.Недавний опрос социологов из ZDF показал: рейтинг партии Линднера — порядка четырех процентов. При этом избирательный барьер — пять. Скорее всего, в следующем созыве парламента окажутся ХДС/ХСС (33%), "Альтернатива для Германии" (18), СДПГ (16), "Зеленые" (12) и "Союз Сары Вагенкнехт" (6%).Лидер ХСС Маркус Зедер выражал готовность после выборов сформировать правящую коалицию с СДПГ, но без Шольца. Действующего главу государства он призвал покончить со всем этим как можно скорее. "Иначе возникнет впечатление, что ведомство федерального канцлера хотят превратить в штаб-квартиру предвыборной борьбы", — пояснил политик.Новый поворотМежду тем бюджет на следующий год еще не приняли. В сложившейся ситуации это может быть недостижимым, так как у правительства нет большинства в парламенте. Нельзя исключать, что Шольц под предлогом российско-украинского конфликта попросит Конституционный суд объявить чрезвычайную ситуацию — как во время пандемии коронавируса. Тогда ему разрешат создать специальный внебюджетный фонд.Другой сценарий предполагает сделку с оппозицией. Парламент снимает ограничения на кредитную задолженность правительства, а канцлер выносит на рассмотрение вопрос о вотуме доверия. И дальше возникают варианты.Когда бундестаг провалит голосование, Шольц обратится к однопартийцу и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По конституции без него назначить досрочные выборы нельзя. Теоретически оппозиция может попытаться выдвинуть вотум недоверия Шольцу, но для этого нужно две трети голосов, что вряд ли получится.Новым министром финансов назначили социал-демократа Йорга Кукиса — инвестиционного банкира из Goldman Sachs Group. После снятия так называемого долгового тормоза он способен реализовать все проекты кабмина в социальной и военной сфере. При благоприятном стечении обстоятельств это даже поднимет рейтинг СДПГ и лично Шольца.Закулисные переговорыГлава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что у Шольца еще есть шансы на сохранение правительства меньшинства. При определенных условиях он мог бы заручиться голосами депутатов от "Альтернативы для Германии" и других партий, чтобы проталкивать нужные законы через парламент. Однако канцлер не огласил никаких планов на следующий год — похоже, он готов распустить кабмин."Я в каком-то смысле обижен на Шольца, так как технически он вполне способен протянуть до осени 2025-го, и я ожидал от него именно этого. Он может, но не хочет. Ведь у Мерца нет партнеров, чтобы сформировать правительство. По сути, Шольц занимается самоликвидацией", — говорит эксперт.По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, хотя у оппозиции пока нет сил для формирования парламентского большинства, чтобы выдвинуть своего канцлера, Шольц сдержит обещание и назначит выборы. "Он мог и дальше плыть в лодке, которая неминуемо разобьется, но взял инициативу на себя — уволил министра финансов от бунтующей партии СвДП", — объясняет она.В данный момент главный вопрос в том, когда состоятся досрочные выборы: в марте или еще раньше. "Решение примут до середины декабря, потому что затем депутаты уйдут на каникулы. Оппозиция хочет все сделать побыстрее, так как сейчас у нее более выгодные позиции, чем у СДПГ. У Шольца тяжелое положение, однако у него есть опыт политической борьбы, он умеет двигаться как танк к своей цели. У Мерца нет такого опыта, к тому же он достаточно неуравновешенный человек. Его партия на подъеме за счет поддержки протестных избирателей, но неизвестно, что будет через несколько месяцев. Время может работать на Шольца", — рассуждает Тимошенкова.Важный фактор — победа в США Дональда Трампа, который способен существенно скорректировать американскую политику на Украине и усилить экономическое давление на ФРГ, добавляет эксперт. Немецким партиям придется реагировать на это, что создаст новые политические расклады и союзы. Поэтому оппозиция так торопится.

https://ria.ru/20240915/germaniya-1972310942.html

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в мире, справки, германия, украина, сша, олаф шольц, кристиан линднер, роберт хабек, российская академия наук, бундестаг германии, хдс/хсс