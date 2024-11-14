Рейтинг@Mail.ru
"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.11.2024 (обновлено: 08:06 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983317638.html
"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника
"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника - РИА Новости, 14.11.2024
"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника
Экономический кризис в Германии привел к развалу правительства. Новый год страна может встретить без утвержденного бюджета и кабинета министров. К тому же... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:00
2024-11-14T08:06
в мире
справки
германия
украина
сша
олаф шольц
кристиан линднер
роберт хабек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Экономический кризис в Германии привел к развалу правительства. Новый год страна может встретить без утвержденного бюджета и кабинета министров. К тому же оппозиция хочет побыстрее распустить парламент. Что происходит в ФРГ — в материале РИА Новости.Световая дифференцияГлава правительства и бывший руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц уволил министра финансов и лидера "Свободных демократов" (СвДП) Кристиана Линднера, сославшись на то, что тот собирался передать Украине часть денег, предназначенных для пенсионеров. После этого вице-канцлер и председатель "Зеленых" Роберт Хабек сообщил о распаде трехпартийной коалиции, прозванной "Светофором". Теперь в стране правительство меньшинства, но союз СДПГ и "Зеленых" вряд ли продержится дольше пары месяцев.Ожидается, что 15 января парламент проголосует по вотуму доверия кабмину. Почти наверняка Шольца и Хабека не поддержат. И тогда — досрочные выборы, в марте 2025-го, то есть на полгода раньше. Однако, по информации Reuters, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц требует провести процедуру еще быстрее, чтобы избрать бундестаг в январе. В свою очередь, издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в ХДС/ХСС утверждает, что Шольц якобы согласился поднять вопрос о вотуме доверия 18 декабря. Выборы в таком случае — 23 февраля. Для Германии это четвертый раз в истории. Подобное уже было в 1972-м, 1983-м и 2005-м.Главная причина развала коалиции — разногласия по экономическим вопросам. В частности, в СвДП предлагали простимулировать рост ВВП за счет снижения налогов. СДПГ и "Зеленые" выступили за повышение государственных расходов в сфере социальной политики и поддержки промышленности.Недавний опрос социологов из ZDF показал: рейтинг партии Линднера — порядка четырех процентов. При этом избирательный барьер — пять. Скорее всего, в следующем созыве парламента окажутся ХДС/ХСС (33%), "Альтернатива для Германии" (18), СДПГ (16), "Зеленые" (12) и "Союз Сары Вагенкнехт" (6%).Лидер ХСС Маркус Зедер выражал готовность после выборов сформировать правящую коалицию с СДПГ, но без Шольца. Действующего главу государства он призвал покончить со всем этим как можно скорее. "Иначе возникнет впечатление, что ведомство федерального канцлера хотят превратить в штаб-квартиру предвыборной борьбы", — пояснил политик.Новый поворотМежду тем бюджет на следующий год еще не приняли. В сложившейся ситуации это может быть недостижимым, так как у правительства нет большинства в парламенте. Нельзя исключать, что Шольц под предлогом российско-украинского конфликта попросит Конституционный суд объявить чрезвычайную ситуацию — как во время пандемии коронавируса. Тогда ему разрешат создать специальный внебюджетный фонд.Другой сценарий предполагает сделку с оппозицией. Парламент снимает ограничения на кредитную задолженность правительства, а канцлер выносит на рассмотрение вопрос о вотуме доверия. И дальше возникают варианты.Когда бундестаг провалит голосование, Шольц обратится к однопартийцу и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По конституции без него назначить досрочные выборы нельзя. Теоретически оппозиция может попытаться выдвинуть вотум недоверия Шольцу, но для этого нужно две трети голосов, что вряд ли получится.Новым министром финансов назначили социал-демократа Йорга Кукиса — инвестиционного банкира из Goldman Sachs Group. После снятия так называемого долгового тормоза он способен реализовать все проекты кабмина в социальной и военной сфере. При благоприятном стечении обстоятельств это даже поднимет рейтинг СДПГ и лично Шольца.Закулисные переговорыГлава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что у Шольца еще есть шансы на сохранение правительства меньшинства. При определенных условиях он мог бы заручиться голосами депутатов от "Альтернативы для Германии" и других партий, чтобы проталкивать нужные законы через парламент. Однако канцлер не огласил никаких планов на следующий год — похоже, он готов распустить кабмин."Я в каком-то смысле обижен на Шольца, так как технически он вполне способен протянуть до осени 2025-го, и я ожидал от него именно этого. Он может, но не хочет. Ведь у Мерца нет партнеров, чтобы сформировать правительство. По сути, Шольц занимается самоликвидацией", — говорит эксперт.По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, хотя у оппозиции пока нет сил для формирования парламентского большинства, чтобы выдвинуть своего канцлера, Шольц сдержит обещание и назначит выборы. "Он мог и дальше плыть в лодке, которая неминуемо разобьется, но взял инициативу на себя — уволил министра финансов от бунтующей партии СвДП", — объясняет она.В данный момент главный вопрос в том, когда состоятся досрочные выборы: в марте или еще раньше. "Решение примут до середины декабря, потому что затем депутаты уйдут на каникулы. Оппозиция хочет все сделать побыстрее, так как сейчас у нее более выгодные позиции, чем у СДПГ. У Шольца тяжелое положение, однако у него есть опыт политической борьбы, он умеет двигаться как танк к своей цели. У Мерца нет такого опыта, к тому же он достаточно неуравновешенный человек. Его партия на подъеме за счет поддержки протестных избирателей, но неизвестно, что будет через несколько месяцев. Время может работать на Шольца", — рассуждает Тимошенкова.Важный фактор — победа в США Дональда Трампа, который способен существенно скорректировать американскую политику на Украине и усилить экономическое давление на ФРГ, добавляет эксперт. Немецким партиям придется реагировать на это, что создаст новые политические расклады и союзы. Поэтому оппозиция так торопится.
https://ria.ru/20240915/germaniya-1972310942.html
германия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:294:2048:1830_1920x0_80_0_0_3617907699fbcb031f96df2535ba8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, германия, украина, сша, олаф шольц, кристиан линднер, роберт хабек, российская академия наук, бундестаг германии, хдс/хсс
В мире, Справки, Германия, Украина, США, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Роберт Хабек, Российская академия наук, Бундестаг Германии, ХДС/ХСС
"Она будет разбита". Украина лишилась ключевого союзника

Политолог Тимошенкова: новым канцлером Германии может стать неуравновешенный

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Экономический кризис в Германии привел к развалу правительства. Новый год страна может встретить без утвержденного бюджета и кабинета министров. К тому же оппозиция хочет побыстрее распустить парламент. Что происходит в ФРГ — в материале РИА Новости.

Световая дифференция

Глава правительства и бывший руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц уволил министра финансов и лидера "Свободных демократов" (СвДП) Кристиана Линднера, сославшись на то, что тот собирался передать Украине часть денег, предназначенных для пенсионеров. После этого вице-канцлер и председатель "Зеленых" Роберт Хабек сообщил о распаде трехпартийной коалиции, прозванной "Светофором". Теперь в стране правительство меньшинства, но союз СДПГ и "Зеленых" вряд ли продержится дольше пары месяцев.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц
Ожидается, что 15 января парламент проголосует по вотуму доверия кабмину. Почти наверняка Шольца и Хабека не поддержат. И тогда — досрочные выборы, в марте 2025-го, то есть на полгода раньше. Однако, по информации Reuters, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц требует провести процедуру еще быстрее, чтобы избрать бундестаг в январе. В свою очередь, издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в ХДС/ХСС утверждает, что Шольц якобы согласился поднять вопрос о вотуме доверия 18 декабря. Выборы в таком случае — 23 февраля. Для Германии это четвертый раз в истории. Подобное уже было в 1972-м, 1983-м и 2005-м.
Главная причина развала коалиции — разногласия по экономическим вопросам. В частности, в СвДП предлагали простимулировать рост ВВП за счет снижения налогов. СДПГ и "Зеленые" выступили за повышение государственных расходов в сфере социальной политики и поддержки промышленности.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц
Недавний опрос социологов из ZDF показал: рейтинг партии Линднера — порядка четырех процентов. При этом избирательный барьер — пять. Скорее всего, в следующем созыве парламента окажутся ХДС/ХСС (33%), "Альтернатива для Германии" (18), СДПГ (16), "Зеленые" (12) и "Союз Сары Вагенкнехт" (6%).
Лидер ХСС Маркус Зедер выражал готовность после выборов сформировать правящую коалицию с СДПГ, но без Шольца. Действующего главу государства он призвал покончить со всем этим как можно скорее. "Иначе возникнет впечатление, что ведомство федерального канцлера хотят превратить в штаб-квартиру предвыборной борьбы", — пояснил политик.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
"Способ найден". В Германии назвали сроки поражения России
15 сентября, 08:00

Новый поворот

Между тем бюджет на следующий год еще не приняли. В сложившейся ситуации это может быть недостижимым, так как у правительства нет большинства в парламенте. Нельзя исключать, что Шольц под предлогом российско-украинского конфликта попросит Конституционный суд объявить чрезвычайную ситуацию — как во время пандемии коронавируса. Тогда ему разрешат создать специальный внебюджетный фонд.
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Другой сценарий предполагает сделку с оппозицией. Парламент снимает ограничения на кредитную задолженность правительства, а канцлер выносит на рассмотрение вопрос о вотуме доверия. И дальше возникают варианты.
Когда бундестаг провалит голосование, Шольц обратится к однопартийцу и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По конституции без него назначить досрочные выборы нельзя. Теоретически оппозиция может попытаться выдвинуть вотум недоверия Шольцу, но для этого нужно две трети голосов, что вряд ли получится.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФранк-Вальтер Штайнмайер
Встреча глав МИД России и Германии С.Лаврова с В.Штайнмайером - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Франк-Вальтер Штайнмайер
Новым министром финансов назначили социал-демократа Йорга Кукиса — инвестиционного банкира из Goldman Sachs Group. После снятия так называемого долгового тормоза он способен реализовать все проекты кабмина в социальной и военной сфере. При благоприятном стечении обстоятельств это даже поднимет рейтинг СДПГ и лично Шольца.

Закулисные переговоры

Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов полагает, что у Шольца еще есть шансы на сохранение правительства меньшинства. При определенных условиях он мог бы заручиться голосами депутатов от "Альтернативы для Германии" и других партий, чтобы проталкивать нужные законы через парламент. Однако канцлер не огласил никаких планов на следующий год — похоже, он готов распустить кабмин.
© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
"Я в каком-то смысле обижен на Шольца, так как технически он вполне способен протянуть до осени 2025-го, и я ожидал от него именно этого. Он может, но не хочет. Ведь у Мерца нет партнеров, чтобы сформировать правительство. По сути, Шольц занимается самоликвидацией", — говорит эксперт.
По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, хотя у оппозиции пока нет сил для формирования парламентского большинства, чтобы выдвинуть своего канцлера, Шольц сдержит обещание и назначит выборы. "Он мог и дальше плыть в лодке, которая неминуемо разобьется, но взял инициативу на себя — уволил министра финансов от бунтующей партии СвДП", — объясняет она.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина
В данный момент главный вопрос в том, когда состоятся досрочные выборы: в марте или еще раньше. "Решение примут до середины декабря, потому что затем депутаты уйдут на каникулы. Оппозиция хочет все сделать побыстрее, так как сейчас у нее более выгодные позиции, чем у СДПГ. У Шольца тяжелое положение, однако у него есть опыт политической борьбы, он умеет двигаться как танк к своей цели. У Мерца нет такого опыта, к тому же он достаточно неуравновешенный человек. Его партия на подъеме за счет поддержки протестных избирателей, но неизвестно, что будет через несколько месяцев. Время может работать на Шольца", — рассуждает Тимошенкова.
Важный фактор — победа в США Дональда Трампа, который способен существенно скорректировать американскую политику на Украине и усилить экономическое давление на ФРГ, добавляет эксперт. Немецким партиям придется реагировать на это, что создаст новые политические расклады и союзы. Поэтому оппозиция так торопится.
 
В миреСправкиГерманияУкраинаСШАОлаф ШольцКристиан ЛинднерРоберт ХабекРоссийская академия наукБундестаг ГерманииХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала