https://ria.ru/20241114/gaz-1983678385.html
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.11.2024
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров - впервые с 28 ноября прошлого года, следует из данных лондонской... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:33
2024-11-14T10:33
2024-11-14T10:39
экономика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров - впервые с 28 ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 499,9 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. А в 10.19 мск их стоимость уже составляла 500,5 доллара (+4,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 479,1 доллара за тысячу кубометров.Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров, впервые с 1 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20241114/gaz-1983647183.html
https://ria.ru/20241103/gruzija-1981650371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 500 долларов впервые с ноября 2023 года
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 500 долларов за тысячу кубометров - впервые с 28 ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 499,9 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. А в 10.19 мск их стоимость уже составляла 500,5 доллара (+4,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 479,1 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе
в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров, впервые с 1 декабря 2023 года.