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Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС - РИА Новости, 14.11.2024
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06:06 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/gaz-1983647183.html
Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС
Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС - РИА Новости, 14.11.2024
Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС
Россия и Алжир в 2024 году стали единственными странами, которым удалось существенно нарастить долю в поставках газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:06
2024-11-14T06:06
россия
алжир (провинция)
евросоюз
евростат
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия и Алжир в 2024 году стали единственными странами, которым удалось существенно нарастить долю в поставках газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз за восемь месяцев текущего года сократил импорт газа в 1,7 раза - до 49,2 миллиарда евро. Главная причина падения - деиндустриализация региона: с марта 2022 года по август 2024 года промышленное производство в объединении сократилось на 21%. Уменьшение поставок зафиксировали все крупные экспортеры газа, при этом сильнее всего они упали у Катара (в 2,8 раза), Британии (в 2,5 раза), Нигерии (в 2 раза), США (1,8 раза) и Норвегии (1,7 раза). Медленнее всего экспорт снижался у России и Алжира - лишь на 22% и 24%. Благодаря этому странам удалось существенно нарастить свое присутствие в европейском импорте: доля России выросла на 4,6 процентного пункта - до 18,3%, Алжира - на 4,9 процентного пункта, до 21,3%. Остальные поставщики нарастили свою долю менее чем на 1 процентный пункт. Так, Перу увеличил присутствие на газовом рынке ЕС на 0,9 процентного пункта, Тринидад и Тобаго - на 0,7 процентного пункта, Азербайджан - на 0,65 процентного пункта, Сербия - на 0,55 процентного пункта. При этом главным поставщиком все еще остаются США с 22% против 22,9% годом ранее. В пятерку крупнейших, помимо Алжира и России, также входят Норвегия, чья доля подросла до 12,5% с 12,3% годом ранее, и Великобритания (8,4% против 12,5% год назад).
https://ria.ru/20241110/kazakhstan-1982899208.html
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россия, алжир (провинция), евросоюз, евростат, сша, экономика
Россия, Алжир (провинция), Евросоюз, Евростат, США, Экономика
Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС

РФ и Алжир стали единственными, кто за год увеличил долю в поставках газа в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия и Алжир в 2024 году стали единственными странами, которым удалось существенно нарастить долю в поставках газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз за восемь месяцев текущего года сократил импорт газа в 1,7 раза - до 49,2 миллиарда евро. Главная причина падения - деиндустриализация региона: с марта 2022 года по август 2024 года промышленное производство в объединении сократилось на 21%.
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Уменьшение поставок зафиксировали все крупные экспортеры газа, при этом сильнее всего они упали у Катара (в 2,8 раза), Британии (в 2,5 раза), Нигерии (в 2 раза), США (1,8 раза) и Норвегии (1,7 раза).
Медленнее всего экспорт снижался у России и Алжира - лишь на 22% и 24%. Благодаря этому странам удалось существенно нарастить свое присутствие в европейском импорте: доля России выросла на 4,6 процентного пункта - до 18,3%, Алжира - на 4,9 процентного пункта, до 21,3%.
Остальные поставщики нарастили свою долю менее чем на 1 процентный пункт. Так, Перу увеличил присутствие на газовом рынке ЕС на 0,9 процентного пункта, Тринидад и Тобаго - на 0,7 процентного пункта, Азербайджан - на 0,65 процентного пункта, Сербия - на 0,55 процентного пункта.
При этом главным поставщиком все еще остаются США с 22% против 22,9% годом ранее. В пятерку крупнейших, помимо Алжира и России, также входят Норвегия, чья доля подросла до 12,5% с 12,3% годом ранее, и Великобритания (8,4% против 12,5% год назад).
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