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Российские войска закрепляются на окраинах Купянска - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 14.11.2024 (обновлено: 14:04 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ganchev-1983711658.html
Российские войска закрепляются на окраинах Купянска
Российские войска закрепляются на окраинах Купянска - РИА Новости, 14.11.2024
Российские войска закрепляются на окраинах Купянска
Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:43
2024-11-14T14:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска", — сказал он.Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. "Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле", — отметил глава администрации.Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска закрепляются на окраинах Купянска

Ганчев: большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска", — сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части и служит естественным рубежом обороны и природной преградой. Освобождение Купянска создаст возможность для форсирования Оскола и продвижения дальше на запад региона.

Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города.
«
"Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле", — отметил глава администрации.
Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.
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