https://ria.ru/20241114/ganchev-1983711658.html

Российские войска закрепляются на окраинах Купянска

Российские войска закрепляются на окраинах Купянска - РИА Новости, 14.11.2024

Российские войска закрепляются на окраинах Купянска

Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:43

2024-11-14T12:43

2024-11-14T14:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971584860_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_29c04c6f36bb2098a4ec50be93e3e008.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска", — сказал он.Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. "Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле", — отметил глава администрации.Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность