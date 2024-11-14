Российские войска закрепляются на окраинах Купянска
Ганчев: большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские войска закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
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"Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска", — сказал он.
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Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части и служит естественным рубежом обороны и природной преградой. Освобождение Купянска создаст возможность для форсирования Оскола и продвижения дальше на запад региона.
Ганчев уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города.
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"Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле", — отметил глава администрации.
Президент Владимир Путин в начале ноября заявил, что российские военные заблокировали две группировки противника на Купянском направлении. В одной из них состоят около десяти тысяч боевиков, их прижали к водохранилищу. В другом месте заблокировали еще около пяти тысяч украинских солдат.