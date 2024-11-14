Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца" - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 14.11.2024 (обновлено: 14:53 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/gabbard-1983673626.html
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца" - РИА Новости, 14.11.2024
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора Национальной разведки, с 2022... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:14
2024-11-14T14:53
в мире
тулси габбард
россия
дональд трамп
обсе
дунья миятович
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855917814_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c7b7870cd1e15469e7ef1e7ab58c6f84.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора Национальной разведки, с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец".&quot;Участие в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля. Распространение недостоверной информации. &lt;...&gt; Вероятно, является агентом российских спецслужб&quot;, — указано под фотографией экс-конгрессвумен, опубликованной на сайте.Накануне Трамп заявил, что предложил Габбард на пост директора Национальной разведки. В базу "Миротворца" ее внесли в апреле 2022 года.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Как заявил в апреле на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, в базу "Миротворца" внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч — россияне. Он напомнил, что экстремистский сайт продолжает функционировать при поддержке СБУ.В базе "Миротворца" также есть сведения более чем о 340 детях, некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945317006.html
https://ria.ru/20241023/zakharova-1979678935.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855917814_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1e3ea648a0a4dd558cfa329847120a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тулси габбард, россия, дональд трамп, обсе, дунья миятович, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша
В мире, Тулси Габбард, Россия, Дональд Трамп, ОБСЕ, Дунья Миятович, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, США
Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"

Кандидат на пост главы разведки США находится в базе "Миротворца" с 2022 года

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора Национальной разведки, с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец".
«

"Участие в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля. Распространение недостоверной информации. <...> Вероятно, является агентом российских спецслужб", — указано под фотографией экс-конгрессвумен, опубликованной на сайте.

Певица Эден Голан - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Представительницу Израиля на Евровидении внесли в базу "Миротворца"
12 мая, 00:33
Накануне Трамп заявил, что предложил Габбард на пост директора Национальной разведки. В базу "Миротворца" ее внесли в апреле 2022 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Как заявил в апреле на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, в базу "Миротворца" внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч — россияне. Он напомнил, что экстремистский сайт продолжает функционировать при поддержке СБУ.
В базе "Миротворца" также есть сведения более чем о 340 детях, некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Захарова прокомментировала внесение генсека ООН в базу "Миротворец"
23 октября, 21:17
 
В миреТулси ГаббардРоссияДональд ТрампОБСЕДунья МиятовичЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала