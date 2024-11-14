https://ria.ru/20241114/gabbard-1983673626.html

Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"

Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца" - РИА Новости, 14.11.2024

Кандидат на пост главы разведки США находится в базе данных "Миротворца"

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора Национальной разведки, с 2022... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T10:14

2024-11-14T10:14

2024-11-14T14:53

в мире

тулси габбард

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дональд трамп

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дунья миятович

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил на должность директора Национальной разведки, с 2022 года находится в базе украинского сайта "Миротворец"."Участие в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля. Распространение недостоверной информации. <...> Вероятно, является агентом российских спецслужб", — указано под фотографией экс-конгрессвумен, опубликованной на сайте.Накануне Трамп заявил, что предложил Габбард на пост директора Национальной разведки. В базу "Миротворца" ее внесли в апреле 2022 года.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Как заявил в апреле на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, в базу "Миротворца" внесены более 240 тысяч человек, из них около 75 тысяч — россияне. Он напомнил, что экстремистский сайт продолжает функционировать при поддержке СБУ.В базе "Миротворца" также есть сведения более чем о 340 детях, некоторых российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945317006.html

https://ria.ru/20241023/zakharova-1979678935.html

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