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ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке - РИА Новости, 14.11.2024
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
Силовики задержали подозреваемого в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:50
2024-11-14T10:50
2024-11-14T13:17
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безопасность
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа", — указали в спецслужбе.Уточняется, что задержанный — гражданин России 2003 года рождения.В ФСБ установили, что он связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер.Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
https://ria.ru/20241111/vladimir-1983107936.html
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Задержание молодого человека, передававшего ВСУ данные об оборонном предприятии в Центральной России
Кадры от ФСБ задержания молодого человека, передававшего военразведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России.
2024-11-14T10:50
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
ФСБ задержала россиянина, передававшего украинской разведке данные об ОПК