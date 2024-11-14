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ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке - РИА Новости, 14.11.2024
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10:50 14.11.2024 (обновлено: 13:17 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/fsb-1983683344.html
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке - РИА Новости, 14.11.2024
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке
Силовики задержали подозреваемого в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.11.2024
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украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа", — указали в спецслужбе.Уточняется, что задержанный — гражданин России 2003 года рождения.В ФСБ установили, что он связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер.Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
https://ria.ru/20241111/vladimir-1983107936.html
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Задержание молодого человека, передававшего ВСУ данные об оборонном предприятии в Центральной России
Кадры от ФСБ задержания молодого человека, передававшего военразведке Украины данные о деятельности оборонного предприятия в Центральной России.
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных украинской разведке

ФСБ задержала россиянина, передававшего украинской разведке данные об ОПК

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа", — указали в спецслужбе.
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Уточняется, что задержанный — гражданин России 2003 года рождения.
В ФСБ установили, что он связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер.
Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
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УкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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