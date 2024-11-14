https://ria.ru/20241114/forum-1983824472.html

Лучшие практики сокращения бедности РФ и КНР представили на форуме "Ростки"

Лучшие практики сокращения бедности РФ и КНР представили на форуме "Ростки" - РИА Новости, 14.11.2024

Лучшие практики сокращения бедности РФ и КНР представили на форуме "Ростки"

Лучшие практики сокращения бедности и повышения благосостояния представили на втором международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:54

2024-11-14T18:54

2024-11-14T18:54

форум "россия-китай 2024" казань

китай

россия

республика татарстан (татарстан)

высшая школа экономики (вшэ)

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КАЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Лучшие практики сокращения бедности и повышения благосостояния представили на втором международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщает корреспондент РИА Новости.Организатором сессии в разделе "Социальная среда" выступило министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Целью дискуссии стал обмен лучшими практиками и эффективными моделями для повышения качества жизни населения, а также анализ инновационных методов, реализуемых в России и Китае."У наших стран есть опыт в этом вопросе. И сегодня мы говорим уже, скорее, не о преодолении бедности, а о повышении благосостоянии каждой семьи и каждого человека. Это складывается из множества факторов, прежде всего, комфортной среды, возможности получить образование и его уровня, чтобы бедность не транслировалась из поколения в поколение из-за низкого качества образования. Сегодня мы говорим о преодолении бедности в многодетных семьях, потому что, чем больше количество детей, тем сильнее это отражается на уровне дохода, так как мама уходит в декрет на длительный период. Также мы должны говорить о бедности от района к району. Если район аграрный – без производственных площадок, человеку зачастую негде себя реализовать", - отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.Опыт Китая, по ее словам, чрезвычайно полезен для России, так как эта страна всему миру продемонстрировала колоссальный рывок в преодолении бедности населения."Сегодня Китай активно использует для социального и материального роста отдельных граждан цифровые платформы – для развития предпринимательства, производства и продажи товаров. Это важный элемент в повышении качества жизни. В России платформенная занятость тоже развивается семимильными шагами, и опыт Китая в этой связи для нас очень важен. Мы занимаемся исследованиями этих вопросов. По нашим оценкам, примерно 16% населения трудоспособного возраста имеют опыт платформенной занятости. Для кого-то это дополнительная занятость, а вот для многодетных мам, студентов, отдельных профессиональных категорий, таких как репетиторы, таксисты, это уже основная работа. Именно эти люди создают сейчас платформенную занятость и их надо поддерживать", - подчеркнула Зарипова.Проректор НИУ "Высшая школа экономики", инициатор консорциума научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" Лилия Овчарова, в свою очередь, напомнила, что буквально за пять лет Китай проделал огромную работу по сокращению бедности, выведя из нее свыше 700 тысяч человек."Мы проводим исследования по опыту преодоления бедности населения во всем мире. Сегодня с Китайским педагогическим институтом мы договорились о том, что вместе будем выходить на новый трек и смещаться от исследований бедности в сторону исследования благополучия. Потому что действительно у наших стран большой прогресс – базовую бедность и мы, и они преодолели. И сегодня вместе с китайскими коллегами мы сформулировали новый критерий качества жизни: благополучие, при котором людям создают комфортные условия для рождения и воспитания второго, третьего и последующих детей. Вот в этом направлении мы и продолжим наше взаимодействие с китайскими коллегами в вопросах улучшения качества жизни граждан наших стран", - подытожила Овчарова.

https://ria.ru/20241114/prezentatsiya-1983778926.html

https://ria.ru/20241114/forum-1983757558.html

https://ria.ru/20241114/proekty-1983753173.html

китай

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, республика татарстан (татарстан), высшая школа экономики (вшэ)