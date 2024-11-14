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Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября

Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября - РИА Новости, 14.11.2024

Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября

Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:58

2024-11-14T13:58

2024-11-14T14:09

форум "россия-китай 2024" казань

казань

китай

россия

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Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00. Форум проходит в Казани с 13 по 15 ноября. Тема пленарного заседания – "Россия и Китай в глобальной экономической игре".Ключевые темы форума – взаимодействие России и Китая по таким направлениям, как промышленность, деловые объединения, туризм, культура, социальная среда, образование, сельское хозяйство, межгосударственный диалог, транспорт, финансы, IT.

казань

китай

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пленарное заседание на форуме "Россия-Китай" в Казани LIVE: Пленарное заседание на форуме "Россия-Китай" в Казани 2024-11-14T13:58 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, китай, россия, видео