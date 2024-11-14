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Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября - РИА Новости, 14.11.2024
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Раздел Форум Россия-Китай 2024 Казань V2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Форум "Россия-Китай 2024" Казань
 
13:58 14.11.2024 (обновлено: 14:09 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/forum-1983704915.html
Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября
Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября - РИА Новости, 14.11.2024
Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября
Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00. РИА Новости, 14.11.2024
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форум "россия-китай 2024" казань
казань
китай
россия
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Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00. Форум проходит в Казани с 13 по 15 ноября. Тема пленарного заседания – "Россия и Китай в глобальной экономической игре".Ключевые темы форума – взаимодействие России и Китая по таким направлениям, как промышленность, деловые объединения, туризм, культура, социальная среда, образование, сельское хозяйство, межгосударственный диалог, транспорт, финансы, IT.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пленарное заседание на форуме "Россия-Китай" в Казани
LIVE: Пленарное заседание на форуме "Россия-Китай" в Казани
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, китай, россия, видео
Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Казань, Китай, Россия
Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября
Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00.
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Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября

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Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00.
Форум проходит в Казани с 13 по 15 ноября.
Тема пленарного заседания – "Россия и Китай в глобальной экономической игре".
Ключевые темы форума – взаимодействие России и Китая по таким направлениям, как промышленность, деловые объединения, туризм, культура, социальная среда, образование, сельское хозяйство, межгосударственный диалог, транспорт, финансы, IT.
 
Форум "Россия-Китай 2024" КазаньКазаньКитайРоссия
 
 
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