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Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября
Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября - РИА Новости, 14.11.2024
Пленарное заседание форума "Россия-Китай". Прямая трансляция 15 ноября
Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:58
2024-11-14T13:58
2024-11-14T14:09
форум "россия-китай 2024" казань
казань
китай
россия
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Пленарное заседание II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" состоится 15 ноября в 17:00. Форум проходит в Казани с 13 по 15 ноября. Тема пленарного заседания – "Россия и Китай в глобальной экономической игре".Ключевые темы форума – взаимодействие России и Китая по таким направлениям, как промышленность, деловые объединения, туризм, культура, социальная среда, образование, сельское хозяйство, межгосударственный диалог, транспорт, финансы, IT.
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LIVE: Пленарное заседание на форуме "Россия-Китай" в Казани
LIVE: Пленарное заседание на форуме "Россия-Китай" в Казани
2024-11-14T13:58
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, китай, россия, видео
Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Казань, Китай, Россия