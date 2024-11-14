https://ria.ru/20241114/fond-1983646340.html
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 14.11.2024
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:37
2024-11-14T05:37
2024-11-14T05:37
москва
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск от Главного управления Министерства Юстиций поступил в суд еще в июне. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" с 2019 года не предоставляет отчеты о своей деятельности в нарушение законодательства, а также сведения о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества. Более того, как следует из документов, ответчик уже пять лет не размещает отчеты о деятельности на соответствующем информационном портале министерства юстиции. На предупреждения Минюста, как отмечается в документах, фонд никак не отреагировал, и тогда представители ведомства обратились в суд с иском о его ликвидации и исключении из реестра юридических лиц. Суд принял сторону истца и постановил "ликвидировать Благотворительный фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц, указано в решении суда. Кроме того, в доход государства с организации была взыскана сумма госпошлины. Между тем, сайт фонда не активен на протяжении длительного времени. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.
https://ria.ru/20241031/osvobozhdenie-1980977857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск от Главного управления Министерства Юстиций поступил в суд еще в июне. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" с 2019 года не предоставляет отчеты о своей деятельности в нарушение законодательства, а также сведения о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества.
Более того, как следует из документов, ответчик уже пять лет не размещает отчеты о деятельности на соответствующем информационном портале министерства юстиции.
На предупреждения Минюста, как отмечается в документах, фонд никак не отреагировал, и тогда представители ведомства обратились в суд с иском о его ликвидации и исключении из реестра юридических лиц. Суд принял сторону истца и постановил "ликвидировать Благотворительный фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц, указано в решении суда.
Кроме того, в доход государства с организации была взыскана сумма госпошлины.
Между тем, сайт фонда не активен на протяжении длительного времени. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.