Рейтинг@Mail.ru
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/fond-1983646340.html
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 14.11.2024
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:37
2024-11-14T05:37
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск от Главного управления Министерства Юстиций поступил в суд еще в июне. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" с 2019 года не предоставляет отчеты о своей деятельности в нарушение законодательства, а также сведения о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества. Более того, как следует из документов, ответчик уже пять лет не размещает отчеты о деятельности на соответствующем информационном портале министерства юстиции. На предупреждения Минюста, как отмечается в документах, фонд никак не отреагировал, и тогда представители ведомства обратились в суд с иском о его ликвидации и исключении из реестра юридических лиц. Суд принял сторону истца и постановил "ликвидировать Благотворительный фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц, указано в решении суда. Кроме того, в доход государства с организации была взыскана сумма госпошлины. Между тем, сайт фонда не активен на протяжении длительного времени. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.
https://ria.ru/20241031/osvobozhdenie-1980977857.html
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978980941.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"

Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск от Главного управления Министерства Юстиций поступил в суд еще в июне. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" с 2019 года не предоставляет отчеты о своей деятельности в нарушение законодательства, а также сведения о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества.
Пресс-конференция На пути к Победе. Форматы исторического просвещения, которые создают национальную идентичность - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Прививка от фашизма. Как разговор о прошлом формирует будущее
31 октября, 09:00
Более того, как следует из документов, ответчик уже пять лет не размещает отчеты о деятельности на соответствующем информационном портале министерства юстиции.
На предупреждения Минюста, как отмечается в документах, фонд никак не отреагировал, и тогда представители ведомства обратились в суд с иском о его ликвидации и исключении из реестра юридических лиц. Суд принял сторону истца и постановил "ликвидировать Благотворительный фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц, указано в решении суда.
Кроме того, в доход государства с организации была взыскана сумма госпошлины.
Между тем, сайт фонда не активен на протяжении длительного времени. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.
Вучич: Освобождение Белграда – это символ крепкого союза югославских и советских воинских частей - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вучич на русском языке рассказал о борьбе с фашизмом
20 октября, 13:54
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала