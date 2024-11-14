https://ria.ru/20241114/fond-1983646340.html

Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"

Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" - РИА Новости, 14.11.2024

Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"

Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:37

2024-11-14T05:37

2024-11-14T05:37

москва

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы ликвидировал фонд "Вместе против фашизма" из-за отказа предоставить отчеты о своей деятельности, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск от Главного управления Министерства Юстиций поступил в суд еще в июне. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" с 2019 года не предоставляет отчеты о своей деятельности в нарушение законодательства, а также сведения о персональном составе руководящих органов и документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества. Более того, как следует из документов, ответчик уже пять лет не размещает отчеты о деятельности на соответствующем информационном портале министерства юстиции. На предупреждения Минюста, как отмечается в документах, фонд никак не отреагировал, и тогда представители ведомства обратились в суд с иском о его ликвидации и исключении из реестра юридических лиц. Суд принял сторону истца и постановил "ликвидировать Благотворительный фонд помощи пострадавшим от нацизма и фашизма "Вместе против фашизма" и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц, указано в решении суда. Кроме того, в доход государства с организации была взыскана сумма госпошлины. Между тем, сайт фонда не активен на протяжении длительного времени. Раздел "новости" на сайте фонда в последний раз обновлялся в июле 2018 года, а социальные сети – в конце 2022 года. В период работы фонд организовывал встречи и конкурсы, устраивал сбор средств для нужд пострадавших от фашизма.

https://ria.ru/20241031/osvobozhdenie-1980977857.html

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