https://ria.ru/20241114/fmba-1983750812.html
Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя ФМБА
Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя ФМБА - РИА Новости, 14.11.2024
Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя ФМБА
Президент России Владимир Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), соответствующий указ... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:02
2024-11-14T15:02
2024-11-14T15:02
наука
россия
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Лишина Николая Алексеевича заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241029/putin-1980793370.html
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россия, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Наука, Россия, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин назначил Николая Лишина заместителем руководителя ФМБА
Путин назначил Лишина замглавы Федерального медико-биологического агентства